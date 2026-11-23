3 сентября президент Владимир Путин поручил правительству и РЖД развивать квантовую сеть на Дальнем Востоке. По его словам, к 2030 г. квантовые коммуникации должны охватить все региональные столицы Дальнего Востока. Протяженность сети уже превышает 7800 км, она объединяет 27 регионов и 13 городов-миллионников.