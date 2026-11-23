«Росатом» и РЖД готовят план развития квантовых технологий до 2036 года
«Росатом» и РЖД разрабатывают дорожную карту развития квантовых технологий до 2036 г. по поручению президента России Владимира Путина. Об этом генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал в интервью отраслевой газете «Страна Росатом».
«Мы вместе с РЖД реализуем большой квантовый проект. Эту работу оценил президент и поручил нам с Олегом Белозеровым внести дорожную карту развития квантовых технологий до 2036 года», – заявил Лихачев.
По его словам, в рамках сотрудничества РЖД отвечает за квантовую связь, а «Росатом» – за квантовые вычисления, алгоритмы и сенсоры. Компании также работают над привлечением зарубежных партнеров.
Другим направлением совместной работы являются цифровые сервисы для логистики. Кроме того, Лихачев выразил надежду на возобновление проекта атомного локомотива, идея которого возникла еще при Игоре Курчатове. Пока «Росатом» готов поставлять РЖД накопители энергии для железнодорожной инфраструктуры.
3 сентября президент Владимир Путин поручил правительству и РЖД развивать квантовую сеть на Дальнем Востоке. По его словам, к 2030 г. квантовые коммуникации должны охватить все региональные столицы Дальнего Востока. Протяженность сети уже превышает 7800 км, она объединяет 27 регионов и 13 городов-миллионников.
31 июля гендиректор РЖД Олег Белозеров доложил Путину о выполнении поручения по развитию квантовых коммуникаций. По его словам, работы ведутся в соответствии с утвержденной дорожной картой, а строительство магистральной квантовой сети идет по графику.