Путин поручил довести квантовые коммуникации до центров регионов ДВ

5 июня РЖД и «Билайн» заключили на ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве в области внедрения технологии квантовых коммуникаций. Уточнялось, что стороны намерены развивать и внедрять сервисы с использованием квантовых коммуникаций, а также масштабировать технологию на объектах критической информационной инфраструктуры потенциальных потребителей.