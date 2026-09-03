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Главная / Бизнес /

Путин поручил довести квантовые коммуникации до центров регионов ДВ

Ксения Наумчик
Росконгресс
Росконгресс

Квантовые коммуникации необходимо к 2030 г. протянуть до всех региональных столиц Дальнего Востока. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства отметил, что магистральная квантовая сеть в России уже достигла значительного масштаба. По словам Путина, ее протяженность уже превышает 7800 км. Магистральная квантовая сеть объединяет 27 российских регионов, включая 13 городов-миллионников.

Президент поручил правительству и РЖД продолжить развитие сети в восточном направлении. Путин связал развитие такой инфраструктуры с необходимостью обеспечить скоростной обмен информацией и данными.

Современная и надежная инфраструктура, по словам российского лидера, является основой новой пространственной модели развития Дальнего Востока и Арктики.

5 июня РЖД и «Билайн» заключили на ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве в области внедрения технологии квантовых коммуникаций. Уточнялось, что стороны намерены развивать и внедрять сервисы с использованием квантовых коммуникаций, а также масштабировать технологию на объектах критической информационной инфраструктуры потенциальных потребителей.

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