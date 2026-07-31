Путин встретился с гендиректором РЖД Белозеровым

Путин встретился с гендиректором РЖД БелозеровымПо словам главы компании, железные дороги России остаются самыми безопасными в мире
Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. Он доложил главе государства о результатах деятельности компании в первом полугодии, сообщается на сайте Кремля.
По словам Белозерова, железные дороги России остаются самыми безопасными в мире. По числу происшествий на 1 млн км они в три раза надежнее среднемировых показателей и вдвое – чем в США. Средняя зарплата в компании достигла почти 119 000 руб. Гендиректор РЖД также отметил, что грузооборот вырос на 4,5%, а погрузка на экспорт – на 3,4% за полгода. Перевозки контейнеров в июне прибавили 13% год к году, компания планирует обновить годовой рекорд. Доля дружественных стран в перевозках превысила 93%, растут объемы с Китаем, Белоруссией и странами ЕАЭС. При этом перевозки с Финляндией и Эстонией сократились на 25% и 42% соответственно.
Пассажирские перевозки за полугодие составили 625 млн человек – это прирост к рекордному 2025 г., когда был перевезен 1,3 млрд человек. В рамках Года пассажира РЖД активизировали маршруты внутри страны: по дальнему следованию есть небольшое снижение, а по пригороду – рост. Почти 7000 участников спецоперации и их семей воспользовались туристическими программами компании и свыше 21 000 бойцов – услугами железнодорожной медицины.
Производительность труда за 15 лет в технологическом выражении выросла вдвое, в экономическом – вчетверо. РЖД сокращают интервалы движения поездов: на Восточном полигоне до 7 минут в грузовом движении, на маршруте Москва–Адлер планируют внедрить интервал в 4 минуты.
«Владимир Владимирович, ваше поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется. Все идет в графике, по подписанной карте. Соответственно, на данный момент мы имеем 7800 км построенной [магистральной квантовой сети]: 27 субъектов, 13 городов-миллионников объединены этой квантовой связью», – добавил Белозеров.