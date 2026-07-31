Путин встретился с гендиректором РЖД Белозеровым

По словам Белозерова, железные дороги России остаются самыми безопасными в мире. По числу происшествий на 1 млн км они в три раза надежнее среднемировых показателей и вдвое – чем в США. Средняя зарплата в компании достигла почти 119 000 руб. Гендиректор РЖД также отметил, что грузооборот вырос на 4,5%, а погрузка на экспорт – на 3,4% за полгода. Перевозки контейнеров в июне прибавили 13% год к году, компания планирует обновить годовой рекорд. Доля дружественных стран в перевозках превысила 93%, растут объемы с Китаем, Белоруссией и странами ЕАЭС. При этом перевозки с Финляндией и Эстонией сократились на 25% и 42% соответственно.