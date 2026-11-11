МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Польшу
Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам без крайней необходимости не посещать Польшу. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.
Дипломат отметила, что общественно-политическая обстановка в стране продолжает ухудшаться.
Россиянам, которые уже находятся на польской территории, Захарова посоветовала в случае чрезвычайных ситуаций или необходимости срочной помощи обращаться в посольство РФ в Варшаве. Речь идет в том числе о консульской и информационной поддержке, а также других видах экстренной помощи. Для связи с диппредставительством следует использовать телефон горячей линии.
7 ноября в польском Кракове произошел теракт. Нападавший открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Его обезвредили в первые минуты нападения. глава Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Кленчар сообщил, что двое раненых полицейских, участвовавших в нейтрализации стрелка, выведены из комы. Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых, позднее число жертв увеличилось до шести человек. Дома у нападавшего нашли три трупа, ими оказались его отец, мать и сестра.
Граждане России оказались в списке жертв и пострадавших при теракте в Кракове 7 ноября, сообщили в МВД Польши. Российское посольство в республике уточнило, что пострадала одна россиянка. 8 ноября стало известно, что жертвами теракта стали двое иностранцев – гражданин Великобритании и гражданка Австрии. Еще четверо погибших – граждане Польши.