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МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Польшу

Ксения Наумчик
РИА Новости
РИА Новости

Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам без крайней необходимости не посещать Польшу. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что общественно-политическая обстановка в стране продолжает ухудшаться.

Россиянам, которые уже находятся на польской территории, Захарова посоветовала в случае чрезвычайных ситуаций или необходимости срочной помощи обращаться в посольство РФ в Варшаве. Речь идет в том числе о консульской и информационной поддержке, а также других видах экстренной помощи. Для связи с диппредставительством следует использовать телефон горячей линии.

7 ноября в польском Кракове произошел теракт. Нападавший открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Его обезвредили в первые минуты нападения. глава Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Кленчар сообщил, что двое раненых полицейских, участвовавших в нейтрализации стрелка, выведены из комы. Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых, позднее число жертв увеличилось до шести человек. Дома у нападавшего нашли три трупа, ими оказались его отец, мать и сестра.

Граждане России оказались в списке жертв и пострадавших при теракте в Кракове 7 ноября, сообщили в МВД Польши. Российское посольство в республике уточнило, что пострадала одна россиянка. 8 ноября стало известно, что жертвами теракта стали двое иностранцев – гражданин Великобритании и гражданка Австрии. Еще четверо погибших – граждане Польши.

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