МИД: из-за атак ВСУ повреждены или уничтожены 302 объекта культурного наследия

В августе 2026 г. Следственный комитет России сообщил о повреждении 53 объектов культурного наследия в Курской области в результате действий ВСУ. Среди них ведомство назвало Свято-Троицкий храм и краеведческий музей в Судже, ансамбль церкви Рождества Христова, Дмитриевскую церковь и усадьбу князей Барятинских «Марьино». По данным СК, по фактам повреждения этих памятников расследуются уголовные дела.