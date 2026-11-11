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МИД: из-за атак ВСУ повреждены или уничтожены 302 объекта культурного наследия

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В результате действий вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены или повреждены 302 объекта культурного наследия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает «РИА Новости».

По состоянию на 11 ноября полностью уничтожен 31 объект культурного наследия, еще 268 получили повреждения. Два объекта уже восстановлены, один находится в процессе реставрации, рассказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что российская сторона держит подобные случаи на особом контроле и намерена довести информацию о них до международной общественности. Она отметила, что Москва также ждет реакцию профильных международных организаций, в том числе ЮНЕСКО.

Она также сообщила, что Национальный центр исторической памяти при президенте России создал цифровой ресурс для фиксации военных преступлений ВСУ. На платформе размещен электронный реестр уничтоженных и поврежденных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры на территориях, пострадавших в результате боевых действий и обстрелов.

В августе 2026 г. Следственный комитет России сообщил о повреждении 53 объектов культурного наследия в Курской области в результате действий ВСУ. Среди них ведомство назвало Свято-Троицкий храм и краеведческий музей в Судже, ансамбль церкви Рождества Христова, Дмитриевскую церковь и усадьбу князей Барятинских «Марьино». По данным СК, по фактам повреждения этих памятников расследуются уголовные дела.

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