Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Политика /

СК привел новые данные о вторжении ВСУ в Курскую область: главное

Погибли 640 мирных жителей, ущерб составил 505 млрд рублей
Инна Шульгина
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости
Главное
  • Жертвы среди местных жителей
  • Масштаб разрушений
  • Особо тяжкие преступления
  • Приговоры почти 300 боевикам ВСУ

Следственный комитет (СК) России продолжает расследование преступлений ВСУ в Курской области. В августе 2024 г. украинские войска вторглись в приграничный регион и оккупировали несколько десятков населенных пунктов, включая Суджу. Военные следователи задокументировали преступления в 186 населенных пунктах. Всего возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 – о террористических атаках. «Ведомости» собрали главные тезисы из сообщения СК.

Масштабы потерь и разрушений

В результате действий украинских националистов и наемников погибли 640 мирных жителей, ранения получил 561 человек. Зафиксированы случаи массовых убийств, мародерства, изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Ущерб от разрушений оценён почти в 505 млрд руб. Также повреждены 53 объекта культурного наследия, включая храмы и усадьбы.

Следователи задокументированы преступления украинских боевиков в отношении мирных жителей Курска и Суджи, а также сел Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Погребки, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Гоголевка, Казачья Локня, Гончаровка, Плехово, Заолешенка, Бондаревка, Рубанщина, Гуево, Дмитрюков, Ольговка, Колмыков, Лебедевка, Забужевка, Гирьи, Золотаревка, Любимовка, Спальное и других населенных пунктов. Националисты ограничивали свободное передвижение граждан, совершали особо тяжкие преступления против мирных жителей, применяя оружие и взрывные устройства.

Отдельные эпизоды и судебные приговоры

Один из фигурантов, Евгений Фабрисенко, вместе с сообщниками убил 14 мирных граждан в селе Русское Поречное, а также участвовал в изнасиловании и последущем убийстве восьми женщин. Он приговорен к пожизненному заключению.

Военные Панченко и Дмитраков похитили из магазина «Пятерочка» товары на несколько миллионов рублей. Их приговорили к длительным срокам.

Кроме того, расследуются уголовные дела в связи с повреждением 53 объектов культурного наследия. Среди них – Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, «Ансамбль Церкви Рождества Христова», «Церковь Дмитриевская», «Усадьба Барятинских «Марьино». Эти и другие здания были обстреляны с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

Ход расследования

Осмотрены 186 населенных пунктов региона. Завершено расследование более 300 дел, вынесены приговоры в отношении 280 боевиков. Следователи анализируют показания жителей, возвращенных из оккупации, и продолжают работу по выявлению новых фактов преступлений. СК намерен дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных.‍

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её