Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,363-0,48%MSTT80,5-1,29%LIFE1,795+1,13%IMOEX2 489,13+1,83%RTSI948,6+1,69%RGBI111,86-0,11%RGBITR777,79-0,07%
Главная / Политика /

Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали бюджет на 2027 год

Татьяна Мозолевская
TASS
TASS

Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали расходы сообщества на 2027 г. в размере 211,5 млрд евро. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.

Согласно достигнутому соглашению, бюджет на следующий год предусматривает 199,7 млрд евро бюджетных обязательств и 211,5 млрд евро платежей. Еще 710,1 млн евро сохранены в качестве резерва для реагирования на непредвиденные обстоятельства.

В Совете ЕС отметили, что согласованный бюджет позволит финансировать действующие программы и реагировать на продолжающиеся кризисы, в том числе на Украине и Ближнем Востоке.

Наибольшие объемы платежей предусмотрены на поддержку европейских ценностей – 81,8 млрд евро, а также на природные ресурсы и окружающую среду – 61,3 млрд евро. На развитие единого рынка, инноваций и цифровизации планируется направить 22,9 млрд евро.

Расходы на международные отношения и сотрудничество с соседними странами составят 16,7 млрд евро, на миграцию и управление границами – 3,9 млрд евро, на безопасность и оборону – 2,2 млрд евро. Отдельно предусмотрено 650 млн евро на кредитную поддержку Украины.

Достигнутое соглашение еще предстоит официально утвердить Совету ЕС и Европарламенту. На это отводится 14 дней. Ожидается, что Совет ЕС рассмотрит документ 23 ноября. Бюджет на 2027 г. станет последним в рамках действующего семилетнего финансового плана Евросоюза на 2021–2027 гг.

23 октября Politico писало, что лидеры Евросоюза не смогли достичь согласия по ряду ключевых вопросов на саммите в Брюсселе 15–16 октября. Среди наиболее спорных тем оказались семилетний бюджет объединения объемом около 2 трлн евро и энергетическая политика. В сентябре Financial Times писала, что Германия и еще пять стран Евросоюза потребовали сократить новый семилетний бюджет объединения на сотни миллиардов евро, пригрозив заблокировать его принятие. 

Читайте также:The Telegraph: в Европе хотят снизить размер пенсионных выплат
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте