Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали бюджет на 2027 год
Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали расходы сообщества на 2027 г. в размере 211,5 млрд евро. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.
Согласно достигнутому соглашению, бюджет на следующий год предусматривает 199,7 млрд евро бюджетных обязательств и 211,5 млрд евро платежей. Еще 710,1 млн евро сохранены в качестве резерва для реагирования на непредвиденные обстоятельства.
В Совете ЕС отметили, что согласованный бюджет позволит финансировать действующие программы и реагировать на продолжающиеся кризисы, в том числе на Украине и Ближнем Востоке.
Наибольшие объемы платежей предусмотрены на поддержку европейских ценностей – 81,8 млрд евро, а также на природные ресурсы и окружающую среду – 61,3 млрд евро. На развитие единого рынка, инноваций и цифровизации планируется направить 22,9 млрд евро.
Расходы на международные отношения и сотрудничество с соседними странами составят 16,7 млрд евро, на миграцию и управление границами – 3,9 млрд евро, на безопасность и оборону – 2,2 млрд евро. Отдельно предусмотрено 650 млн евро на кредитную поддержку Украины.
Достигнутое соглашение еще предстоит официально утвердить Совету ЕС и Европарламенту. На это отводится 14 дней. Ожидается, что Совет ЕС рассмотрит документ 23 ноября. Бюджет на 2027 г. станет последним в рамках действующего семилетнего финансового плана Евросоюза на 2021–2027 гг.
23 октября Politico писало, что лидеры Евросоюза не смогли достичь согласия по ряду ключевых вопросов на саммите в Брюсселе 15–16 октября. Среди наиболее спорных тем оказались семилетний бюджет объединения объемом около 2 трлн евро и энергетическая политика. В сентябре Financial Times писала, что Германия и еще пять стран Евросоюза потребовали сократить новый семилетний бюджет объединения на сотни миллиардов евро, пригрозив заблокировать его принятие.