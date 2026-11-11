Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали бюджет на 2027 год

23 октября Politico писало, что лидеры Евросоюза не смогли достичь согласия по ряду ключевых вопросов на саммите в Брюсселе 15–16 октября. Среди наиболее спорных тем оказались семилетний бюджет объединения объемом около 2 трлн евро и энергетическая политика. В сентябре Financial Times писала, что Германия и еще пять стран Евросоюза потребовали сократить новый семилетний бюджет объединения на сотни миллиардов евро, пригрозив заблокировать его принятие.