FT: шесть стран ЕС пригрозили заблокировать бюджет союза

Это уже не первый случай обсуждения сокращения семилетнего бюджета ЕС. В совместном заявлении шести стран союза, опубликованном правительством ФРГ 27 августа, говорилось, что для приемлемого компромисса предложение Еврокомиссии объемом почти в 2 трлн евро необходимо сбалансированно сократить. В документе пояснялось, что вклад в это сокращение должны внести все разделы бюджета. Страны также считают, что новый бюджет ЕС должен сопровождаться «эффективной, социально ответственной и благоприятной для бизнеса законодательной и нормативно-правовой базой».