FT: шесть стран ЕС пригрозили заблокировать бюджет союза
Германия и еще пять стран Евросоюза потребовали сократить новый семилетний бюджет объединения на сотни миллиардов евро, пригрозив заблокировать его принятие. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на совместное заявление государств.
К позиции Берлина присоединились Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия. Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры этих стран настаивают на существенном сокращении расходов в бюджете на 2028–2034 гг. Высвободившиеся средства предлагается направить на оборонную промышленность и инновации.
Одновременно государства выступают за уменьшение финансирования сельского хозяйства и поддержки менее развитых регионов ЕС. Свою позицию участники инициативы объясняют экономическими проблемами и изменением ситуации в сфере безопасности.
По данным FT, для принятия нового долгосрочного бюджета потребуется единогласное одобрение государств ЕС, а также согласие Европарламента. Согласовать окончательный вариант бюджета на предстоящие семь лет страны Евросоюза должны до конца года. Новый проект осенью представит Ирландия, к которой перейдет председательство в Совете ЕС во второй половине 2026 г.
Это уже не первый случай обсуждения сокращения семилетнего бюджета ЕС. В совместном заявлении шести стран союза, опубликованном правительством ФРГ 27 августа, говорилось, что для приемлемого компромисса предложение Еврокомиссии объемом почти в 2 трлн евро необходимо сбалансированно сократить. В документе пояснялось, что вклад в это сокращение должны внести все разделы бюджета. Страны также считают, что новый бюджет ЕС должен сопровождаться «эффективной, социально ответственной и благоприятной для бизнеса законодательной и нормативно-правовой базой».
20 апреля сообщалось, что Еврокомиссия предлагает увеличить расходы ЕС на оборону в бюджете на 2028–2034 гг. примерно в 10 раз – до 131 млрд евро. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс называл эту сумму минимальной планкой при обсуждении семилетнего бюджета и призывал Европарламент не идти на компромиссы по вопросам обороны и космоса.