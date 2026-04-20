ЕК хочет увеличить оборонный бюджет ЕС на 2028–2034 годы в 10 раз
Еврокомиссия предлагает увеличить военные расходы ЕС в бюджете на 2028–2034 гг. в 10 раз – до 131 млрд евро. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
По его словам, новая сумма должна стать минимальной планкой при обсуждении семилетнего финансового рамочного бюджета. «131 млрд евро – это абсолютный минимум», – подчеркнул Кубилюс, призвав евродепутатов не идти на компромиссы по вопросам обороны и космоса (цитата по ТАСС).
Он также заявил о необходимости наращивания производства вооружений в ЕС. По его оценке, Россия в настоящее время опережает все страны союза вместе взятые по выпуску артиллерийских снарядов и ракет.
17 ноября Кубилюс предлагал после завершения украинского конфликта разместить «проверенную в боях» киевскую армию в странах ЕС, граничащих с Россией, включая государства Прибалтики.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 2 декабря заявлял, что Евросоюз ведет подготовку к возможному конфликту с Россией, ссылаясь на стратегические документы с горизонтом до 2029 г. Хотя президент России Владимир Путин до этого не раз подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, нагнетаемая истерия по поводу того, что РФ якобы задумала нападать на ЕС, для здравомыслящих людей – это «понятная провокация или полная некомпетентность».