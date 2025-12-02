Газета
Сийярто: Европа готовится к конфликту с Россией

Ведомости

В настоящее время Европа ведет подготовку к войне с Россией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его слова передает Magyar Nemzet.

Министр заявил, что согласно стратегическим документам Евросоюза (ЕС), полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 г., что позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 г.

«[Из этого] следует, что на парламентских выборах в Венгрии, которые состоятся в 2026 г., мы можем не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки жили в условиях войны в Европе в середине XXI века», – сказал он.

По словам Сийярто, «ставка в предстоящий период будет заключаться в том, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента».

24 ноября Сийярто заявил, что Евросоюз планирует снова сорвать мирное соглашение между Россией и Украиной. По его мнению, все европейские политики обязаны безоговорочно поддерживать мирный план США, поскольку это соответствует принципам «человечности и здравого смысла».

