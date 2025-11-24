Сийярто заявил о намерении ЕС сорвать соглашение между Россией и Украиной
Евросоюз планирует снова сорвать мирное соглашение между Россией и Украиной, которое готовит США. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta – организация признала экстремистской и запрещена на территории РФ) .
По его мнению, все европейские политики обязаны безоговорочно поддерживать мирный план, поскольку это соответствует принципам «человечности и здравого смысла».
24 ноября РБК-Украина писала, что большинство положений американского мирного плана из 28 пунктов удалось согласовать и частично изменить в ходе переговоров США и Украины в Женеве.
В тот же день The New York Times со ссылкой на источник писала, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта. По данным издания, рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).