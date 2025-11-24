NYT: мирный план США по Украине изменился после переговоров в Женеве
Украинские и американские официальные лица обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. Рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.
Как отмечает издание, украинские и американские официальные лица заявили, что 23 ноября они «добились значительного прогресса в переговорах о спорном плане США по прекращению конфликта с Россией, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Украину, обвинив ее лидеров в неблагодарности».
Переговоры в Женеве были призваны устранить разногласия. В совместном заявлении Вашингтон и Киев отметили, что «многое уже сделано».
NYT также пишет, что Трамп установил крайний срок – 27 ноября – на то, чтобы Украина согласилась с мирным планом из 28 пунктов.
Вечером 20 ноября Гончаренко разместил в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. в их числе – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Там также говорится о подтверждении суверенитета Украины, гарантиях безопасности от США (но с условиями), закреплении внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции.