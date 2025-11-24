NYT: мирный план США по Украине изменился после переговоров в Женеве

Вечером 20 ноября Гончаренко разместил в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. в их числе – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Там также говорится о подтверждении суверенитета Украины, гарантиях безопасности от США (но с условиями), закреплении внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции.