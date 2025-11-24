Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT: мирный план США по Украине изменился после переговоров в Женеве

Ведомости

Украинские и американские официальные лица обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. Рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), пишет The New York Times  (NYT) со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, украинские и американские официальные лица заявили, что 23 ноября они «добились значительного прогресса в переговорах о спорном плане США по прекращению конфликта с Россией, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Украину, обвинив ее лидеров в неблагодарности».

Переговоры в Женеве были призваны устранить разногласия. В совместном заявлении Вашингтон и Киев отметили, что «многое уже сделано».

Получится ли у Евросоюза и Украины перетянуть Трампа на свою сторону

Политика / Международные новости

NYT также пишет, что Трамп установил крайний срок – 27 ноября – на то, чтобы Украина согласилась с мирным планом из 28 пунктов.

Вечером 20 ноября Гончаренко разместил в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. в их числе – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Там также говорится о подтверждении суверенитета Украины, гарантиях безопасности от США (но с условиями), закреплении внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте