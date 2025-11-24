Получится ли у Евросоюза и Украины перетянуть Трампа на свою сторону

В швейцарской Женеве 23 ноября стартовали переговоры между делегациями США, Украины и Евросоюза (ЕС), на которых обсуждается содержание американского предварительного плана по урегулированию украинского конфликта. В этот же день вечером президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что у него есть «понимание», что «американские предложения могут учитывать ряд элементов, основанных на украинском видении, и являются критически важными для национальных интересов Украины». Почти сразу после этого поста Трамп написал в своей соцсети Truth Social гневное сообщение о том, что «руководители» Украины (кавычки авторские. – «Ведомости») нисколько не поблагодарили США за их усилия, а европейцы продолжают покупать нефть. По мнению Трампа, конфликт никогда бы не произошел при «сильном и правильном руководстве США и Украины».