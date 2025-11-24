Получится ли у Евросоюза и Украины перетянуть Трампа на свою сторону

Получится ли у Евросоюза и Украины перетянуть Трампа на свою сторонуОни хотят изменить мирный план США, но при этом опасаются испортить с ними отношения
В швейцарской Женеве 23 ноября стартовали переговоры между делегациями США, Украины и Евросоюза (ЕС), на которых обсуждается содержание американского предварительного плана по урегулированию украинского конфликта. В этот же день вечером президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что у него есть «понимание», что «американские предложения могут учитывать ряд элементов, основанных на украинском видении, и являются критически важными для национальных интересов Украины». Почти сразу после этого поста Трамп написал в своей соцсети Truth Social гневное сообщение о том, что «руководители» Украины (кавычки авторские. – «Ведомости») нисколько не поблагодарили США за их усилия, а европейцы продолжают покупать нефть. По мнению Трампа, конфликт никогда бы не произошел при «сильном и правильном руководстве США и Украины».
Переговоры в Женеве подразумевали несколько встреч в разном составе. Со стороны Вашингтона в Швейцарии находятся госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф и министр армии Дэниел Дрисколл. Украинской делегацией на переговорах руководит глава офиса президента страны Андрей Ермак. В ее состав также входят советник Ермака Александр Бевз, секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, его первый заместитель Евгений Острянский, глава ГУР Кирилл Буданов, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко и замглавы СБУ Александр Поклад. Умеров вечером сообщил в своем Telegram-канале, что «текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов». «Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с США и их внимательное отношение к нашим замечаниям», – говорится в его посте.
ЕС в Женеве представлен главой кабинета председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорном Зайбертом и главным советником председателя Европейского совета Антониу Кошты Педро Лорти. В Швейцарии также находятся советники по нацбезопасности лидеров Великобритании – Джонатан Пауэлл, Германии – Гюнтер Зауттер, Франции – Эммануэль Бонн и Италии – Фабрицио Саджо. С ними Ермак встречался отдельно. Страны ЕС также проведут экстренный саммит по обсуждению плана Трампа 24 ноября в Анголе. Одновременно с этим газета The New York Times сообщила о наличии планов по проведению отдельной встречи между представителями США и России для обсуждения того же вопроса.
Как сообщали СМИ в преддверии переговоров, в Женеве представители Киева и его европейских партнеров планируют предпринять шаги, чтобы сделать американский план более приемлемым для своих интересов. Например, фон дер Ляйен в своем заявлении резко раскритиковала положения о территориальных уступках, а также о сокращении численности ВСУ, предположительно до 600 000 человек. Она также подчеркнула необходимость закрепления роли ЕС в «обеспечении мира» на Украине. По данным источника агентства Reuters в немецком правительстве, черновик европейских предложений был отправлен как в Киев, так и в Вашингтон. При этом, как сообщил американский собеседник агентства, любые новые пункты могут быть утверждены только после того, как «два лидера соберутся вместе».
Согласно агентству Bloomberg, в контрпредложении украинцев и европейцев предусмотрены гарантии безопасности для Украины по типу 5-й статьи НАТО, а переговоры об «обмене» территориями с Россией допускаются только после остановки боев. При этом возможные гарантии США «будут компенсированы», а активы останутся замороженными до тех пор, «пока Москва не согласится возместить ущерб». Украино-европейское предложение якобы в то же время допускает поэтапное снятие санкций с России.
Рамочный план Трампа включает в себя 28 пунктов, среди которых признание де-факто российскими ЛНР, ДНР и Крыма, выход ВСУ с контролируемой ими сейчас территории Донбасса и создание там демилитаризованной буферной зоны. Согласно этой же инициативе, боевые действия в Херсонской и Запорожской областях будут заморожены по линии соприкосновения, а Россия откажется от остальных территорий, занятых ею за пределами этих пяти регионов. Один из пунктов США предусматривает подписание договора между Россией, Украиной и странами ЕС об отказе от решения вопросов военным путем.
21 ноября Трамп заявил, что он рассчитывает получить согласие от Зеленского подписать это соглашение до Дня благодарения – 27 ноября 2025 г. В ином же случае, как сообщило Reuters со ссылкой на источники, США могут приостановить или уменьшить объемы поставляемых Украине разведданных и проч. Президент России Владимир Путин 21 ноября на совещании Совбеза сказал, что у Москвы есть текст плана США и, по его мнению, он «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования».
Пока идет рутинный дипломатический процесс, так как участники переговоров еще не до конца выработали модальность возможного соглашения, говорит заместитель директора ИСКРАНа по научной работе Андрей Евсеенко. По его словам, Трамп в итоге может пойти на уступки европейцам и украинцам, как это уже бывало ранее на других дипломатических треках. «Другое дело, если ЕС и Киев выдвинут ему заведомо неприемлемые условия, усложняя тем самым переговорный процесс», – говорит Евсеенко. Именно поэтому пока рано ждать даже промежуточных итогов новой попытки Трампа выйти на урегулирование конфликта, уверен эксперт. Но, даже если сейчас Киев и Вашингтон не смогут достичь взаимопонимания, переговоры не прекратятся, продолжает Евсеенко.
Европейцы и украинцы сейчас активно торгуются с США, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. По словам эксперта, страны ЕС хотят добиться одной из двух целей: либо убедить американское руководство принять их позицию, либо проверить способность США давить на Украину. В Брюсселе исходят из того, что громкий коррупционный скандал на Украине только ослабляет перспективы предполагаемого плана США, так как ситуация грозит Зеленскому уменьшением его политического ресурса для принятия решений. Кроме того, европейцы видят четкую разницу между давлением конкретно на Зеленского и на Украину: в отношении всей страны США пока практически не применяют его, говорит Силаев.
Сейчас европейцы могут попытаться убедить Трампа в том, что поражение Украины не просто «завершит конфликт», а станет «геополитическим промахом» США. Это, в свою очередь, направлено на то, чтобы президент США оказался перед выбором: либо приостановить помощь Украине и столкнуться с имиджевыми потерями, либо продолжить попытки договориться с европейцами. И если он выберет последнее, то они могут предложить обновленный вариант плана, гарантируя согласие Зеленского, но взамен потребовав немедленного прекращения огня, полагает Силаев.