Путин на встрече с Фицо: Россия не собирается ни на кого нападать
Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России нет и не было никакого желания ни на кого нападать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
«Мы видим, сейчас постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность», – подчеркнул Путин.
24 июня на пресс-конференции перед саммитом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос о причинах транслирования им сценария, при котором Россия нападет на Европу в ближайшее время. Он сослался на общее беспокойство внутри Североатлантического альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран.
Днем ранее Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что страны Запада сами придумали страшилку о якобы возможном вторжении России, чтобы запугивать свой народ и «вытаскивать» из него деньги.