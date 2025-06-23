Путин: страны Запада сами придумали страшилку о российской угрозе

Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что Россия будет готова дать упреждающий ответ на действия НАТО, которые угрожают безопасности страны. Речь идет о планах альянса по наращиванию интегрированной системы ПВО и противоракетной обороны (ПРО). По его мнению, заявление Рютте о том, что альянсу необходимо нарастить возможности ПВО и ПРО на 400%, чтобы якобы защититься от России, стране стоит воспринимать как признание мощи Вооруженных сил, продемонстрированной и в ходе спецоперации на Украине.