Путин: страны Запада сами придумали страшилку о российской угрозе
Страны Запада сами придумали страшилку о якобы возможном вторжении России, чтобы запугивать собственный народ и «вытаскивать» из него деньги. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.
«Здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», – сказал он.
3 июня агентство Bloomberg сообщало, что НАТО попросило страны – участницы альянса увеличить в пять раз наземные силы противовоздушной обороны (ПВО), стремясь защититься от якобы существующей российской угрозы. «Мы должны продолжать укреплять наше сдерживание и оборону, а это означает поворот к полной боевой готовности», – заявил тогда генсек альянса Марк Рютте.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что Россия будет готова дать упреждающий ответ на действия НАТО, которые угрожают безопасности страны. Речь идет о планах альянса по наращиванию интегрированной системы ПВО и противоракетной обороны (ПРО). По его мнению, заявление Рютте о том, что альянсу необходимо нарастить возможности ПВО и ПРО на 400%, чтобы якобы защититься от России, стране стоит воспринимать как признание мощи Вооруженных сил, продемонстрированной и в ходе спецоперации на Украине.