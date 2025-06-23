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Путин: страны Запада сами придумали страшилку о российской угрозе

Ведомости

Страны Запада сами придумали страшилку о якобы возможном вторжении России, чтобы запугивать собственный народ и «вытаскивать» из него деньги. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.

«Здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», – сказал он.

3 июня агентство Bloomberg сообщало, что НАТО попросило страны – участницы альянса увеличить в пять раз наземные силы противовоздушной обороны (ПВО), стремясь защититься от якобы существующей российской угрозы. «Мы должны продолжать укреплять наше сдерживание и оборону, а это означает поворот к полной боевой готовности», – заявил тогда генсек альянса Марк Рютте.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что Россия будет готова дать упреждающий ответ на действия НАТО, которые угрожают безопасности страны. Речь идет о планах альянса по наращиванию интегрированной системы ПВО и противоракетной обороны (ПРО). По его мнению, заявление Рютте о том, что альянсу необходимо нарастить возможности ПВО и ПРО на 400%, чтобы якобы защититься от России, стране стоит воспринимать как признание мощи Вооруженных сил, продемонстрированной и в ходе спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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