Замглавы МИДа заявил о готовности РФ к упреждающему ответу на действия НАТО
Россия будет готова дать упреждающий ответ на действия НАТО, которые угрожают безопасности страны. Речь идет о планах альянса по наращиванию интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его мнению, заявление генсека НАТО Марко Рютте о том, что альянсу необходимо нарастить возможности ПВО и ПРО на 400%, чтобы якобы защититься от России, стране стоит воспринимать как признание мощи вооруженных сил, продемонстрированной и в ходе спецоперации на Украине.
«Насколько быстро натовцы смогут реализовать поставленную задачу на практике, сложно сказать. Работа над совершенствованием интегрированной системы ПВО/ПРО альянса всегда двигалась непросто», – сказал Грушко.
3 июня агентство Bloomberg сообщало, что НАТО попросило страны – участницы альянса увеличить в пять раз наземные силы ПВО, стремясь защититься от якобы существующей российской угрозы. «Мы не находимся в состоянии войны, но и не в мире. Мы должны продолжать укреплять наше сдерживание и оборону, а это означает поворот к полной боевой готовности», – заявил тогда Рютте.
Reuters 9 июня писало, что Рютте в ходе своей речи в лондонском аналитическом центре Chatham House (организация признана нежелательной на территории РФ) объявит, что альянсу необходимо увеличить финансирование ПВО и ПРО на 400%. По информации агентства, генсек НАТО пришел к такому выводу, опираясь на опыт спецоперации, где удары в основном приходят с воздуха.