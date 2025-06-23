Замглавы МИДа заявил о готовности РФ к упреждающему ответу на действия НАТО

3 июня агентство Bloomberg сообщало, что НАТО попросило страны – участницы альянса увеличить в пять раз наземные силы ПВО, стремясь защититься от якобы существующей российской угрозы. «Мы не находимся в состоянии войны, но и не в мире. Мы должны продолжать укреплять наше сдерживание и оборону, а это означает поворот к полной боевой готовности», – заявил тогда Рютте.