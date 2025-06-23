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Замглавы МИДа заявил о готовности РФ к упреждающему ответу на действия НАТО

Ведомости

Россия будет готова дать упреждающий ответ на действия НАТО, которые угрожают безопасности страны. Речь идет о планах альянса по наращиванию интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его мнению, заявление генсека НАТО Марко Рютте о том, что альянсу необходимо нарастить возможности ПВО и ПРО на 400%, чтобы якобы защититься от России, стране стоит воспринимать как признание мощи вооруженных сил, продемонстрированной и в ходе спецоперации на Украине.

«Насколько быстро натовцы смогут реализовать поставленную задачу на практике, сложно сказать. Работа над совершенствованием интегрированной системы ПВО/ПРО альянса всегда двигалась непросто», – сказал Грушко.

3 июня агентство Bloomberg сообщало, что НАТО попросило страны – участницы альянса увеличить в пять раз наземные силы ПВО, стремясь защититься от якобы существующей российской угрозы. «Мы не находимся в состоянии войны, но и не в мире. Мы должны продолжать укреплять наше сдерживание и оборону, а это означает поворот к полной боевой готовности», – заявил тогда Рютте.

Reuters 9 июня писало, что Рютте в ходе своей речи в лондонском аналитическом центре Chatham House (организация признана нежелательной на территории РФ) объявит, что альянсу необходимо увеличить финансирование ПВО и ПРО на 400%. По информации агентства, генсек НАТО пришел к такому выводу, опираясь на опыт спецоперации, где удары в основном приходят с воздуха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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