Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Reuters: Рютте объявит о необходимости НАТО увеличить финансирование ПВО на 400%

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте в ходе своей речи в лондонском аналитическом центре Chatham House (организация признана нежелательной на территории РФ) объявит, что альянсу необходимо увеличить финансирование противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) на 400%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предоставленные офисом Рютте отрывки из его речи.

По информации агентства, генсек НАТО скажет, что альянсу необходимо укрепить воздушное пространство, опираясь на опыт спецоперации на Украине, где удары в основном приходят с воздуха.

«Дело в том, что нам нужен качественный скачок в нашей коллективной обороне. Дело в том, что у нас должно быть больше сил и возможностей для полной реализации наших оборонных планов. Дело в том, что опасность не исчезнет, даже когда закончится война на Украине», – указано в предоставленных материалах.

5 июня главы минобороны стран НАТО утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны. По словам Рютте, в рамках увеличения возможностей страны нарастят количество средств ПВО, танков, систем большой дальности, беспилотников и сухопутных войск. Он добавил, что для осуществления планов членам альянса «нужно значительно повысить свои оборонные расходы».

Рютте отметил, что «внес предложение» увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г. Его рассмотрят на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня. Из этой суммы 3,5% ВВП будут направлены на собственно военные нужды государств (закупки вооружений и обеспечение своих вооруженных сил). Остальное необходимо инвестировать в оборону и безопасность, включая развитие логистики, обеспечение военной мобильности и другое.

Генсек подчеркнул, что эти 1,5% должны будут обеспечить подготовку экономик и обществ государств – членов НАТО к возможной войне. Это, по его словам, необходимо, чтобы НАТО могла полноценно использовать свои новые вооружения, «когда в этом будет необходимость». При этом Рютте ушел от ответов на вопросы о том, будут ли страны НАТО помогать Украине с помощью запланированных средств и поднимут ли США свои военные расходы до 5%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных