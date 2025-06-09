Reuters: Рютте объявит о необходимости НАТО увеличить финансирование ПВО на 400%

Генсек подчеркнул, что эти 1,5% должны будут обеспечить подготовку экономик и обществ государств – членов НАТО к возможной войне. Это, по его словам, необходимо, чтобы НАТО могла полноценно использовать свои новые вооружения, «когда в этом будет необходимость». При этом Рютте ушел от ответов на вопросы о том, будут ли страны НАТО помогать Украине с помощью запланированных средств и поднимут ли США свои военные расходы до 5%.