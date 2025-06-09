Reuters: Рютте объявит о необходимости НАТО увеличить финансирование ПВО на 400%
Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте в ходе своей речи в лондонском аналитическом центре Chatham House
По информации агентства, генсек НАТО скажет, что альянсу необходимо укрепить воздушное пространство, опираясь на опыт спецоперации на Украине, где удары в основном приходят с воздуха.
«Дело в том, что нам нужен качественный скачок в нашей коллективной обороне. Дело в том, что у нас должно быть больше сил и возможностей для полной реализации наших оборонных планов. Дело в том, что опасность не исчезнет, даже когда закончится война на Украине», – указано в предоставленных материалах.
5 июня главы минобороны стран НАТО утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны. По словам Рютте, в рамках увеличения возможностей страны нарастят количество средств ПВО, танков, систем большой дальности, беспилотников и сухопутных войск. Он добавил, что для осуществления планов членам альянса «нужно значительно повысить свои оборонные расходы».
Рютте отметил, что «внес предложение» увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г. Его рассмотрят на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня. Из этой суммы 3,5% ВВП будут направлены на собственно военные нужды государств (закупки вооружений и обеспечение своих вооруженных сил). Остальное необходимо инвестировать в оборону и безопасность, включая развитие логистики, обеспечение военной мобильности и другое.
Генсек подчеркнул, что эти 1,5% должны будут обеспечить подготовку экономик и обществ государств – членов НАТО к возможной войне. Это, по его словам, необходимо, чтобы НАТО могла полноценно использовать свои новые вооружения, «когда в этом будет необходимость». При этом Рютте ушел от ответов на вопросы о том, будут ли страны НАТО помогать Украине с помощью запланированных средств и поднимут ли США свои военные расходы до 5%.