«Почти 10 лет назад я говорил, что если какая-то страна добьется лидерства в создании искусственного интеллекта, она будет властелином мира», – вспомнил президент. При этом инфраструктура, подчеркнул он, является одним из важнейших направлений для развития ИИ, поэтому необходимо сформировать независимый контур всей цифровой экономики.