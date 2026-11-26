Путин предложил разработать систему ГЧП для быстрого возведения ЦОДов
Президент России Владимир Путин предложил разработать такую систему государственно-частного партнерства, которая бы способствовала быстрому строительству новых центров обработки данных (ЦОДов), которые нужны для развития ИИ. Это заявление президент озвучил, выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).
«Почти 10 лет назад я говорил, что если какая-то страна добьется лидерства в создании искусственного интеллекта, она будет властелином мира», – вспомнил президент. При этом инфраструктура, подчеркнул он, является одним из важнейших направлений для развития ИИ, поэтому необходимо сформировать независимый контур всей цифровой экономики.
«В этой связи предлагаю разработать системы государственно-частного партнерства, механизмы, которые позволят быстро возводить ЦОДы и вводить их в эксплуатацию, встраивать их в контуры действующих электростанций», – заявил Путин.
Он попросил заняться этим вопросом комиссию по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.