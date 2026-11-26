Путин заявил, что искусственный интеллект вышел на качественно иной уровень автономности. Фундаментальные модели, которые еще пару лет назад отвечали только на запросы пользователя, теперь становятся «мозгом» для ИИ-агентов. «Выполняют повседневные и профессиональные задачи, планируют работу, обращаются к другим устройствам, анализируют хранящуюся на них информацию, проверяют и исправляют свои ошибки», – сказал он.