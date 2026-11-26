Что заявил Путин о стратегии развития ИИ, суверенных моделях и запретахПрезидент выступил на конференции AI Journey
- Обновление национальной стратегии и массовое внедрение ИИ
- Суверенные модели и защита от внешнего влияния
- Автономность ИИ-агентов и агентная экономика
- Риски, регулирование и пределы полномочий ИИ
- Инфраструктура, энергетика и партнерство с государством
- Образование и навыки работы с ИИ
Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым принял участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), которую ежегодно проводит «Сбер». Путин предложил обновить национальную стратегию развития ИИ до 2036 г., заявил о ставке на суверенные модели и обозначил риски, связанные с автономностью технологий. «Ведомости» собрали главное о заявлениях президента.
Обновление национальной стратегии и массовое внедрение ИИ
Путин предложил обновить национальную стратегию развития искусственного интеллекта, рассчитанную до 2036 г., и утвердить национальный план действий в этой сфере.
«Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения, надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу», – сказал он.
Президент подчеркнул, что внедрение ИИ должно стать более массовым и охватывать все сферы экономики и жизни людей. Он также отметил, что обладание новейшими системами ИИ само по себе не гарантирует технологического превосходства: необходимо обеспечить гармоничное взаимодействие людей и автономных систем.
Суверенные модели и защита от внешнего влияния
Россия делает ставку на суверенные фундаментальные модели ИИ и продолжит их развивать. Путин заявил, что страна не должна попасть в ситуацию, когда «нажимают кнопку» и все перестает работать.
«Мы никогда не должны позволить никому и самим себе, чтобы вот эти новые инновации, новые технологии, хоть когда-то и кем-то использовались против интересов нашей страны», – сказал глава государства.
По его словам, модели ИИ, обученные на чужих ценностях, могут незаметно транслировать их миллионам людей и формировать их сознание. «Россия должна самостоятельно контролировать безопасность, качество и поведение отечественных фундаментальных ИИ-моделей, чтобы не допустить влияния чужих ценностей на общество», – подчеркнул Путин.
Он также отметил, что некоторые страны вкладывают в развитие технологий гораздо больше денег, но интеллектуальные ресурсы России имеют конкурентные преимущества.
Автономность ИИ-агентов и агентная экономика
Путин заявил, что искусственный интеллект вышел на качественно иной уровень автономности. Фундаментальные модели, которые еще пару лет назад отвечали только на запросы пользователя, теперь становятся «мозгом» для ИИ-агентов. «Выполняют повседневные и профессиональные задачи, планируют работу, обращаются к другим устройствам, анализируют хранящуюся на них информацию, проверяют и исправляют свои ошибки», – сказал он.
По словам президента, ИИ-агенты уже становятся участниками общественных и деловых отношений, формируют «агентную экономику». В обозримой перспективе автономные системы и ИИ-агенты заменят специалистов среднего звена в некоторых сферах, отметил Путин.
При этом он указал, что внедрение ИИ в операционные и производственные процессы носит необратимый характер.
Риски, регулирование и пределы полномочий ИИ
Путин заявил, что при развитии ИИ нельзя вводить избыточные запреты, но необходимо установить пределы полномочий ИИ-агентов. «Нужно выстроить эффективную защиту государства, нашей критической инфраструктуры, граждан, бизнеса», – сказал он.
Президент подчеркнул, что нужно прописать действия, которые ИИ не сможет выполнять без участия человека. Он также отметил риски теневого применения нейросетей на работе, в том числе зарубежных моделей, для персональных данных и коммерческой тайны.
По словам Путина, Россия фиксирует кратный рост числа инцидентов в мире с использованием ИИ. «Искусственный интеллект может стать еще более мощным оружием в руках человека, в том числе в военной сфере», – заявил он.
Инфраструктура, энергетика и партнерство с государством
Дефицит электроэнергии, энергосетей и сложная компонентная база становятся «бутылочным горлышком» в развитии искусственного интеллекта, заявил Путин.
Президент предложил разработать систему государственно-частного партнерства для быстрого возведения центров обработки данных (ЦОД). Он также поручил правительству и бизнесу предложить возможности для развития суверенного ИИ.
Кроме того, Путин предложил предусмотреть на смартфонах окно выбора приложений искусственного интеллекта, в том числе отечественных, для всех мобильных операционных систем в России.
Образование и навыки работы с ИИ
Практически каждому человеку предстоит освоить навыки работы с искусственным интеллектом, заявил Путин. По его словам, значение учителя в век роботов будет нарастать, и он поручил разработать для отечественной школы «дидактику XXI столетия».
Президент также отметил, что ИИ-технологии могут помочь России преодолеть ограничения демографических и трудовых ресурсов и усилить ее потенциал. «Для России (а мы развиваемся в условиях серьезных демографических вызовов и дефицита трудовых ресурсов) такие технологии – реальная возможность преодолеть ограничения и усилить наш потенциал», – сказал он.