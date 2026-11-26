16 ноября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна может закрыть границы с Россией по примеру Эстонии «в случае необходимости». Он отметил, что республика должна ответить, если «попытки дестабилизировать ситуацию в регионе продолжатся». При этом 25 ноября начальник службы охраны госграницы при МВД Литвы Донатас Шкарнулис заявил, что сейчас в Вильнюсе не видят причин для закрытия границ с РФ.