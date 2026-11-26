Финляндия продлила закон, на основе которого закрыла границу с Россией
Правительство Финляндии продлило срок действия закона о пограничной безопасности до конца 2028 г. Об этом сказано на официальном сайте министерства внутренних дел страны.
«Срок действия закона о пограничной безопасности, который помогает Финляндии бороться с управляемой миграцией, будет продлен на два года, до 31 декабря 2028 года. Президент республики планирует утвердить предложение правительства в пятницу, 27 ноября. Закон вступит в силу 1 декабря», – говорится в заявлении.
В МВД Финляндии отметили, что содержание закона не изменилось, а угроза «инструментализированной иммиграции» на границе Финляндии с РФ «остается высокой». При этом ведомство отметило, что готово и к более серьезным мерам.
В МВД напомнили, что границы с Россией закрыты с 15 декабря 2023 г., однако текущая ситуация «не позволяет открыть восточную границу» страны. При этом ситуация и необходимость отслеживания остаются на постоянном мониторинге.
20 ноября правительство Эстонии сообщило, что с 1 декабря закроет пункты пропуска на границе с Россией как минимум на шесть месяцев. Решение принято исходя из «соображений безопасности».
16 ноября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна может закрыть границы с Россией по примеру Эстонии «в случае необходимости». Он отметил, что республика должна ответить, если «попытки дестабилизировать ситуацию в регионе продолжатся». При этом 25 ноября начальник службы охраны госграницы при МВД Литвы Донатас Шкарнулис заявил, что сейчас в Вильнюсе не видят причин для закрытия границ с РФ.