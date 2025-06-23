О чем Путин рассказал выпускникам вузов силовых и военных ведомств

По словам лидера России, обосновывая свои планы, руководство альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Путин отметил, что они «сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги».