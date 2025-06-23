О чем Путин рассказал выпускникам вузов силовых и военных ведомств

О чем Путин рассказал выпускникам вузов силовых и военных ведомствПо словам президента, Россия сегодня сражается за свое будущее
Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с выпускниками вузов силовых и военных ведомств. Мероприятие прошло в Георгиевском зале. В нем приняли участие лучшие выпускники учебных заведений Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН и Следственного комитета.
Президент поздравил молодых специалистов с окончанием обучения и выразил уверенность, что полученная ими профессиональная база позволит достойно служить стране.
«Всегда помните, что вы продолжаете великое дело своих прадедов, дедов, отцов. Их пример, их верность Отечеству, правде и справедливости – надежный, непреходящий нравственный ориентир», – подчеркнул Путин.
По словам президента, сегодня Россия также сражается за свое будущее, а участники спецоперации – прямые наследники героев Великой Отечественной.
Глава государства заявил, что международная ситуация быстро меняется. Он отметил, что резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке, и выразил беспокойство по поводу участия в региональном конфликте внерегиональных держав. Кроме того, он вновь обратил внимание на действия западных стран в отношении России.
«Ряд западных политиков продолжает вынашивать планы стратегического поражения России», – заявил Путин.
Президент также упомянул предстоящий саммит НАТО, на котором, по его словам, планируется объявление новой программы по наращиванию возможностей альянса. Хотя, по словам лидера РФ, «участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых». Путин обвинил Запад в провоцировании гонки вооружений.
По словам лидера России, обосновывая свои планы, руководство альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Путин отметил, что они «сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги».
Поэтому президент РФ пообещал принимать адекватные меры по укреплению безопасности России и ее союзников, развивая Вооруженные силы.
Говоря о развитии российской армии, Путин отметил, что в стране формируется новый род войск – войска беспилотных систем. В 2024 г. будет завершена работа по созданию соединений Московского и Ленинградского военных округов. Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, что повысит их боевые возможности.
Президент заявил, что особое внимание уделят технической модернизации армии, в частности – «ядерной триаде». В ракетные войска стратегического назначения будут поставлены новые комплексы «Ярс», стратегическую авиацию пополнят ракетоносцы Ту-160М, а в ВМФ поступят современные корабли с высокоточными вооружениями. Также запущено серийное производство нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который, по словам Путина, хорошо проявил себя в боевых условиях.
Также Путин пообещал последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса.
«Вы – именно вы – главная опора наших Вооруженных сил», – подчеркнул президент.
21 июня на пленарном заседании ПМЭФа Путин выразил беспокойство из-за угрозы третьей мировой войны. Президент отметил, что его очень беспокоит нарастание конфликтного потенциала.