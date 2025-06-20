Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Яркие цитаты Владимира Путина с пленарного заседания ПМЭФа

Президент высказался о поставках водки в Африку и народах России и Украины
Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

С 18 по 21 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Ключевая тема мероприятия в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

20 июня состоялось пленарное заседание – главное событие форума. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, лидер Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халиф, заместитель премьера госсовета Китая Дин Сюэсян, а также вице-президент ЮАР Пол Шипокоса Машатиле. Модератором встречи выступил генеральный директор Sky News Arabia Надим Котейш.

«Ведомости» собрали самые яркие цитаты, сказанные Владимиром Путиным в ходе прошедшего заседания.

О поставках водки в Африку

«Если водки выпить, надо чем-то закусить. Поэтому за этим последуют поставки мясной продукции или зерна».

О записях во время заседания

Модератор встречи Котейш заметил, что во время пленарного заседания президент России постоянно что-то записывал.

«Мы все записываем. У нас каждый шаг записан», – пошутил президент.

О «грязной бомбе» и Украине

«Нет, у нас, слава богу, никаких подтверждений о таких намерениях [Украины использовать "грязную бомбу" против России] нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться».

О старинном правиле боевых действий

«Это не политические решения, а логика боевых действий... Но, знаете, у нас есть не поговорка, не притча, а старинное правило – там, где ступает нога русского солдата, то наше».

Кто слушал выступление Путина на ПМЭФ-2025
Главным событием Петербургского международного экономического форума по традиции стало пленарное заседание, в котором принял участие президент Владимир Путин. Глава государства рассказал о тектонических изменениях в глобальной экономике и роли технологий, а также обозначил задачи для бизнеса. Модератором выступил генеральный директор телеканала ОАЭ Sky News Arabia Надим Котеич. После выступления, продлившегося около часа, российский лидер ответил на вопросы участников ПМЭФ-2025, в том числе о ситуации на Ближнем Востоке и Украине. На сессии также присутствовали президент Индонезии Прабово Субианто и сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа. Кто еще следил за выступлением президента РФ и чем запомнились кулуары форума – в галерее «Ведомостей».
1  / 19

Главным событием Петербургского международного экономического форума по традиции стало пленарное заседание, в котором принял участие президент Владимир Путин. Глава государства рассказал о тектонических изменениях в глобальной экономике и роли технологий, а также обозначил задачи для бизнеса. Модератором выступил генеральный директор телеканала ОАЭ Sky News Arabia Надим Котеич. После выступления, продлившегося около часа, российский лидер ответил на вопросы участников ПМЭФ-2025, в том числе о ситуации на Ближнем Востоке и Украине. На сессии также присутствовали президент Индонезии Прабово Субианто и сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа. Кто еще следил за выступлением президента РФ и чем запомнились кулуары форума – в галерее «Ведомостей». / Андрей Гордеев / Ведомости

О неоколониализме и расширении НАТО

«Несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы [остановить расширение НАТО] были игнорированы. Это, безусловно, рудименты старой, если не сказать древней неоколониальной политики... Но тем не менее это действие с позиции силы, пренебрегающей интересами Российской Федерации».

О русском и украинском народе

«Я уже говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина – наша».

Об «убийстве» российской экономики

«Что касается убийства российской экономики, как в свое время известный писатель говорил: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". В данном случае то же самое».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных