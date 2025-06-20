Яркие цитаты Владимира Путина с пленарного заседания ПМЭФа

Яркие цитаты Владимира Путина с пленарного заседания ПМЭФаПрезидент высказался о поставках водки в Африку и народах России и Украины
С 18 по 21 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Ключевая тема мероприятия в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».
20 июня состоялось пленарное заседание – главное событие форума. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, лидер Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халиф, заместитель премьера госсовета Китая Дин Сюэсян, а также вице-президент ЮАР Пол Шипокоса Машатиле. Модератором встречи выступил генеральный директор Sky News Arabia Надим Котейш.
«Ведомости» собрали самые яркие цитаты, сказанные Владимиром Путиным в ходе прошедшего заседания.
О поставках водки в Африку
«Если водки выпить, надо чем-то закусить. Поэтому за этим последуют поставки мясной продукции или зерна».
О записях во время заседания
Модератор встречи Котейш заметил, что во время пленарного заседания президент России постоянно что-то записывал.
«Мы все записываем. У нас каждый шаг записан», – пошутил президент.
О «грязной бомбе» и Украине
«Нет, у нас, слава богу, никаких подтверждений о таких намерениях [Украины использовать "грязную бомбу" против России] нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться».
О старинном правиле боевых действий
«Это не политические решения, а логика боевых действий... Но, знаете, у нас есть не поговорка, не притча, а старинное правило – там, где ступает нога русского солдата, то наше».
О неоколониализме и расширении НАТО
«Несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы [остановить расширение НАТО] были игнорированы. Это, безусловно, рудименты старой, если не сказать древней неоколониальной политики... Но тем не менее это действие с позиции силы, пренебрегающей интересами Российской Федерации».
О русском и украинском народе
«Я уже говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина – наша».
Об «убийстве» российской экономики
«Что касается убийства российской экономики, как в свое время известный писатель говорил: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". В данном случае то же самое».