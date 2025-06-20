Яркие цитаты Владимира Путина с пленарного заседания ПМЭФа

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Главным событием Петербургского международного экономического форума по традиции стало пленарное заседание, в котором принял участие президент Владимир Путин. Глава государства рассказал о тектонических изменениях в глобальной экономике и роли технологий, а также обозначил задачи для бизнеса. Модератором выступил генеральный директор телеканала ОАЭ Sky News Arabia Надим Котеич. После выступления, продлившегося около часа, российский лидер ответил на вопросы участников ПМЭФ-2025, в том числе о ситуации на Ближнем Востоке и Украине. На сессии также присутствовали президент Индонезии Прабово Субианто и сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа. Кто еще следил за выступлением президента РФ и чем запомнились кулуары форума – в галерее «Ведомостей». / Андрей Гордеев / Ведомости