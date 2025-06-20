Итоги третьего дня ПМЭФ-2025

Итоги третьего дня ПМЭФ-202520 июня состоялось пленарное заседание с Владимиром Путиным
С 18 по 21 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Ключевая тема в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». На мероприятия в Санкт-Петербург прибыли политики, бизнесмены и эксперты из более 130 стран и территорий.
«Ведомости» собрали главные заявления, встречи и сделки на третий день форума.
Заявления
Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, но настаивает на принятии «реалий на земле», объявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФа.
Россия ни в коем случае не должна допустить стагнации и рецессии, сказал Путин. Днем ранее глава Минэкономиразвития Максим Решетников заявил, что по ощущениям бизнеса экономика РФ находится на грани рецессии.
Число бедных в России с 2000 г. сократилось с 42,3 млн до 10,5 млн человек, сообщил президент. При этом Путин призвал стремиться к дальнейшему снижению этой статистики.
Привлечение капитала извне – будь то дружественные страны, недружественные – могло бы существенно поспособствовать РФ в финансовом обеспечении экономического роста, но Минфин понимает риски для инвесторов. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он пояснил, что риски для инвесторов связаны с санкциями, введенными против РФ.
Поступления в российский бюджет от приватизации составили примерно 26 млрд руб., заявил министр финансов Силуанов. По его словам, план в 100 млрд руб. может быть перевыполнен.
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании пригласил российские компании в республику. Он заявил, что, будучи бизнесменом, у него сложили «очень неплохие отношения» с корпорациями из РФ. Субианто отметил, что Индонезия в целом рассматривает участие в ПМЭФе как возможность для сделок.
Потери Евросоюза от сокращения поставок газа из России составили 1,3 трлн евро, заявил пецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
МИД России не располагает информацией о следующем раунде переговоров РФ и США. Об этом «Ведомостям» на ПМЭФе сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Снижение ставок по вкладам ВТБ маловероятно в период до 25 июля, сообщил первый заместитель президента – предправления ВТБ Дмитрий Пьянов. Тогда состоится следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
Сбербанк призвал ускорить инвестирование в распознавание дипфейков (технология создания поддельных видео и голосов). По словам заместителя председателя правления банка Станислава Кузнецова, мошенники часто используют фишинговые сайты, но законодательство еще не позволяет мгновенно их удалять.
В России следует думать о регуляторике для развития искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава РФПИ Дмитриев.
Вопрос возвращения пива на стадионы широко обсуждается, отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Он призвал спросить о взгляде на такое предложение у болельщиков.
Встречи
На ПМЭФ-2025 состоялось пленарное заседание. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, лидер Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халиф, заместитель премьера госсовета Китая Дин Сюэсян, а также вице-президент ЮАР Пол Шипокоса Машатиле. Модератор встречи – генеральный директор Sky News Arabia Надим Котейш.
Путин и сын короля Бахрейна до начала заседания провели двусторонние переговоры. Насер бен Хамад Аль Халиф также является советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией Бахрейна и председателем высшего совета по делам молодежи и спорту.
Вице-премьер РФ Александр Новак и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр обсудили условия поставок российских нефти и газа и транзит ресурсов через казахстанскую территорию.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с вице-президентом ЮАР Полом Шипокоса Машатиле активизацию межпарламентского сотрудничества.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар встретился с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Стороны обсудили проект строительства первой турецкой АЭС «Аккую».
Сделки
«Росатом» и Агентство по развитию атомной энергии при правительстве Узбекистана («Узатом») подписали соглашение об основных условиях строительства в республике АЭС мощностью 2 ГВт.
«Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров с индийским Институтом развития менеджмента и Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ). Также «Роснефть» и Росимущество заключили соглашение о взаимодействии в области совершенствования стандартов корпоративного управления в компаниях с госучастием.
«Ведомости» и Промышленно-энергетический форум TNF подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Общество «Знание» и фонд «Защитники Отечества» подписали дорожную карту совместного развития патриотических проектов.
«Дом.РФ» финансово поддержит парк Деда Мороза в Вологодской области. Соглашение подписали на ПМЭФе гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и гендиректор ООО «Тематический парк «Дед Мороз» Оксана Косаченко.
«Металлоинвест» и правительство Курской области инвестируют 2,8 млрд руб. в развитие региона. Ожидается, что 1,2 млрд руб. направит «Металлоинвест», а 1,6 млрд руб. – субъект РФ.
Правительство Москвы заключило соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с властями Алтая, Пензенской области и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Каждая сделка заключена сроком на пять лет.
Банк ПСБ и компания «Передовые технологии» заключили сделку о развитии рынка российского телеком-оборудования.