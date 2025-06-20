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Итоги третьего дня ПМЭФ-2025

20 июня состоялось пленарное заседание с Владимиром Путиным
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

С 18 по 21 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Ключевая тема в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». На мероприятия в Санкт-Петербург прибыли политики, бизнесмены и эксперты из более 130 стран и территорий.

«Ведомости» собрали главные заявления, встречи и сделки на третий день форума.

Заявления

  • Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, но настаивает на принятии «реалий на земле», объявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФа.

  • Россия ни в коем случае не должна допустить стагнации и рецессии, сказал Путин. Днем ранее глава Минэкономиразвития Максим Решетников заявил, что по ощущениям бизнеса экономика РФ находится на грани рецессии.

  • Число бедных в России с 2000 г. сократилось с 42,3 млн до 10,5 млн человек, сообщил президент. При этом Путин призвал стремиться к дальнейшему снижению этой статистики.

  • Привлечение капитала извне – будь то дружественные страны, недружественные – могло бы существенно поспособствовать РФ в финансовом обеспечении экономического роста, но Минфин понимает риски для инвесторов. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он пояснил, что риски для инвесторов связаны с санкциями, введенными против РФ.

  • Поступления в российский бюджет от приватизации составили примерно 26 млрд руб., заявил министр финансов Силуанов. По его словам, план в 100 млрд руб. может быть перевыполнен.

  • Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании пригласил российские компании в республику. Он заявил, что, будучи бизнесменом, у него сложили «очень неплохие отношения» с корпорациями из РФ. Субианто отметил, что Индонезия в целом рассматривает участие в ПМЭФе как возможность для сделок.

  • Потери Евросоюза от сокращения поставок газа из России составили 1,3 трлн евро, заявил пецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

  • МИД России не располагает информацией о следующем раунде переговоров РФ и США. Об этом «Ведомостям» на ПМЭФе сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

  • Снижение ставок по вкладам ВТБ маловероятно в период до 25 июля, сообщил первый заместитель президента – предправления ВТБ Дмитрий Пьянов. Тогда состоится следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.

  • Сбербанк призвал ускорить инвестирование в распознавание дипфейков (технология создания поддельных видео и голосов). По словам заместителя председателя правления банка Станислава Кузнецова, мошенники часто используют фишинговые сайты, но законодательство еще не позволяет мгновенно их удалять.

  • В России следует думать о регуляторике для развития искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава РФПИ Дмитриев.

  • Вопрос возвращения пива на стадионы широко обсуждается, отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Он призвал спросить о взгляде на такое предложение у болельщиков.

Встречи

  • На ПМЭФ-2025 состоялось пленарное заседание. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, лидер Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халиф, заместитель премьера госсовета Китая Дин Сюэсян, а также вице-президент ЮАР Пол Шипокоса Машатиле. Модератор встречи – генеральный директор Sky News Arabia Надим Котейш.

  • Путин и сын короля Бахрейна до начала заседания провели двусторонние переговоры. Насер бен Хамад Аль Халиф также является советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией Бахрейна и председателем высшего совета по делам молодежи и спорту.

  • Вице-премьер РФ Александр Новак и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр обсудили условия поставок российских нефти и газа и транзит ресурсов через казахстанскую территорию. 

  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с вице-президентом ЮАР Полом Шипокоса Машатиле активизацию межпарламентского сотрудничества.

  • Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар встретился с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Стороны обсудили проект строительства первой турецкой АЭС «Аккую».

Сделки

  • «Газпром» и китайские компании CNPC и PipeChina подписали соглашения по дальневосточному маршруту поставок российского газа в КНР. 

  • «Росатом» и Агентство по развитию атомной энергии при правительстве Узбекистана («Узатом»подписали соглашение об основных условиях строительства в республике АЭС мощностью 2 ГВт.

  • «Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров с индийским Институтом развития менеджмента и Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ). Также «Роснефть» и Росимущество заключили соглашение о взаимодействии в области совершенствования стандартов корпоративного управления в компаниях с госучастием.

  • «Ведомости» и Промышленно-энергетический форум TNF подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

  • Оператор «Вымпелком» («Билайн») и IT-компания Innostage подписали соглашение о создании платформы облачной безопасности.

  • Общество «Знание» и фонд «Защитники Отечества» подписали дорожную карту совместного развития патриотических проектов.

  • «Дом.РФ» финансово поддержит парк Деда Мороза в Вологодской области. Соглашение подписали на ПМЭФе гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и гендиректор ООО «Тематический парк «Дед Мороз» Оксана Косаченко.

  • «Металлоинвест» и правительство Курской области инвестируют 2,8 млрд руб. в развитие региона. Ожидается, что 1,2 млрд руб. направит «Металлоинвест», а 1,6 млрд руб. – субъект РФ.

  • Правительство Москвы заключило соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с властями Алтая, Пензенской области и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Каждая сделка заключена сроком на пять лет.

  • Банк ПСБ и компания «Передовые технологии» заключили сделку о развитии рынка российского телеком-оборудования.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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