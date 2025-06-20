Итоги третьего дня ПМЭФ-2025

Привлечение капитала извне – будь то дружественные страны, недружественные – могло бы существенно поспособствовать РФ в финансовом обеспечении экономического роста, но Минфин понимает риски для инвесторов. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он пояснил, что риски для инвесторов связаны с санкциями, введенными против РФ.