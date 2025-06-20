Дмитриев призвал больше думать о регуляторике в России для развития ИИ
Для развития искусственного интеллекта (ИИ) в России очень важно думать о регуляторике. Об этом, а также о важности геополитических партнерств заявил спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на бизнес-завтраке Сбера в рамках ПМЭФа-2025.
По словам Дмитриева, нужно честно думать об имеющихся ограничениях, включая чипы.
«И, соответственно, не просто теоретически, а очень практически, возможно, чтобы иметь хороший доступ к чипам, нам важно иметь различные геополитические партнерства», – сказал Дмитриев.
Глава РФПИ подчеркнул необходимость задумать о том, как выглядит путь в будущее и как изменяется мир. Дмитриев предположил, что скоро людей будут окружать физически сильные роботы с доступом к ИИ «в 1000 раз нас умнее».
«И как они будут на нас смотреть, как они будут с нами взаимодействовать, вот это те вопросы, о которых тоже надо думать», – отметил он.
19 июня член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова заявила о необходимости разработать законопроект, который будет регулировать работу ИИ в области здравоохранения. Депутат отметила, что кодекс этики применения ИИ в сфере охраны здоровья, принятый в феврале 2025 г., стал первым и «очень важным шагом» для разработки правового регулирования, и сейчас нужна «более глубокая проработка» этико-правовой базы.