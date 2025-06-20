На ПМЭФе призвали создать отдельный законопроект о работе ИИ в медицине

Помимо этого необходимо прояснить регулирование доступа к персональным данным, продолжила депутат. С одной стороны, важно минимизировать вероятность утечек данных, которые могут повлечь за собой серьезную угрозу здоровью – например, взлом кардиостимуляторов и массовую гибель людей. С другой – нужно понимать: использование и хранение данных дает возможность работать наиболее эффективно. Филатова считает, что «мы идем по пути сохранения антропоориентированного подхода», что позволяет человеку быть в безопасности. Однако, несмотря на это, важно «не ограничить развитие технологий, развитие инноваций», так как в конечном счете защита персональных данных не должна пресекать защиту здоровья пациента, пояснила она.