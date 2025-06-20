На ПМЭФе призвали создать отдельный законопроект о работе ИИ в медицине

На ПМЭФе призвали создать отдельный законопроект о работе ИИ в медицинеНужно законодательно определить правосубъектность ИИ и решить конфликт интересов
В России требуется отдельный законопроект, который будет регулировать работу искусственного интеллекта (ИИ) в области здравоохранения. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова. По ее словам, кодекс этики применения ИИ в сфере охраны здоровья, принятый в феврале 2025 г., стал первым и «очень важным шагом» для разработки правового регулирования. Сейчас же требуется «более глубокая проработка» этико-правовой базы.
Среди ключевых проблем, которые нуждаются в правовом регулировании, – определение правосубъектности ИИ, защита персональных данных пациента и установление баланса между государством, бизнесом и личностью.
После того как нейросетевая модель GigaChat обучилась и самостоятельно сдала экзамен по специальности «лечебное дело», разработка ИИ направилась в сторону мультимодальных моделей, уверен генеральный директор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто. Мультимодальная модель – тип нейросети, которая в отличие от традиционной способна обрабатывать информацию из разных типов источников – например, работать одновременно и с текстом, и с аудио, и с визуалом.
В ответ на это Филатова отметила, что работа со «Сбером» – обучение и аккредитация GigaChat – стала новым витком в разработке ИИ. Но вместе с этим остро стоит вопрос правосубъектности ИИ – важно понять, кто будет нести ответственность за принятые решения. Для этого необходимо юридически обозначить, кем является технология: субъектом, объектом или техническим средством, добавила она.
Помимо этого необходимо прояснить регулирование доступа к персональным данным, продолжила депутат. С одной стороны, важно минимизировать вероятность утечек данных, которые могут повлечь за собой серьезную угрозу здоровью – например, взлом кардиостимуляторов и массовую гибель людей. С другой – нужно понимать: использование и хранение данных дает возможность работать наиболее эффективно. Филатова считает, что «мы идем по пути сохранения антропоориентированного подхода», что позволяет человеку быть в безопасности. Однако, несмотря на это, важно «не ограничить развитие технологий, развитие инноваций», так как в конечном счете защита персональных данных не должна пресекать защиту здоровья пациента, пояснила она.
Кто еще разрабатывает ИИ-технологии
Одним из ключевых вопросов для предстоящего правового урегулирования был назван и конфликт интересов между бизнесом, государством и личностью. Во время выступления директор по развитию бизнеса Webiomed Александр Гусев указал на проблему недостаточной автономности ИИ в работе, которую, по его мнению, необходимо расширить. «Чем дольше мы смотрим через призму риска, тем меньше эффективность применения ИИ», – пояснил Гусев. Он предложил дать технологии возможность не только анализировать данные, но и принимать часть решений в рамках лечебно-диагностического процесса. Например, ставить предварительный диагноз и маршрутизировать пациентов.
Филатова отметила, что бизнес, как правило, выступает за мягкое регулирование. Это естественно в условиях конфликта интересов. Для граждан же защита личных данных важна как конституционное право. По статистике Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), в 2024 г. оптимистично на внедрение технологии ИИ в медицину смотрел только 41% респондентов.
Системная работа над нормативно-правовым регулированием уже ведется, отметил заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков. Согласно паспорту федерального проекта по цифровизации здравоохранения, ИИ-технологии должны быть внедрены в медучреждениях всех 85 регионов России. Сейчас в реестре Росздравнадзора также находится 47 медицинских изделий с ИИ, 42 из них разработаны отечественными вендорами, но только чуть больше 30 присутствуют в реестре отечественного ПО, добавил замминистра.