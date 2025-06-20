Минтранс России и «Роснефть» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФе

20 июня заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев заявил, что Минтранс на фоне цифровизации может трансформироваться в Министерство инфраструктурного развития и логистики спустя 10–15 лет. Отрасль, по его мнению, будет меняться и станет ориентироваться на сервисы и перевозку грузов с высокой добавленной стоимостью.