Минтранс России и «Роснефть» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФе
«Роснефть» и Министерство транспорта России будут работать над модернизацией объектов транспортной инфраструктуры и развивать международные транспортные коридоры. Соответствующее соглашение они подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), сообщается на сайте компании.
Как отмечается в публикации, в документе стоят подписи главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и министра транспорта РФ Романа Старовойта. Стороны договорились в том числе о работе над повышением качества дорог на федеральных трассах и внедрении в строительство современных технологий.
20 июня заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев заявил, что Минтранс на фоне цифровизации может трансформироваться в Министерство инфраструктурного развития и логистики спустя 10–15 лет. Отрасль, по его мнению, будет меняться и станет ориентироваться на сервисы и перевозку грузов с высокой добавленной стоимостью.