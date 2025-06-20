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Савельев: Минтранс через 10-15 лет станет новым ведомством

Ведомости

Министерство транспорта России на фоне цифровизации может трансформироваться в министерство инфраструктурного развития и логистики, заявил «РИА Новости» заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

По его словам, за счет технологий и цифровизации через 10-15 лет отрасль будет трансформироваться из исключительно транспортной в логистическую, которая ориентирована на сервисы и перевозку грузов с высокой добавленной стоимостью.

«Полагаю, что министерство транспорта тоже трансформируется в министерство инфраструктурного развития и логистики», – сказал вице-премьер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Минтранс РФ в мае запустил эксперимент по цифровизации транспортировки зерна. В рамках пилотного проекта, как сообщало ведомство, перевозки будут оформляться через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Новый формат предусматривает отказ от бумажного документооборота и переход на цифровые транспортные накладные, путевые листы и сопроводительную документацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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