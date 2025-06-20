Савельев: Минтранс через 10-15 лет станет новым ведомством
Министерство транспорта России на фоне цифровизации может трансформироваться в министерство инфраструктурного развития и логистики, заявил «РИА Новости» заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.
По его словам, за счет технологий и цифровизации через 10-15 лет отрасль будет трансформироваться из исключительно транспортной в логистическую, которая ориентирована на сервисы и перевозку грузов с высокой добавленной стоимостью.
«Полагаю, что министерство транспорта тоже трансформируется в министерство инфраструктурного развития и логистики», – сказал вице-премьер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Минтранс РФ в мае запустил эксперимент по цифровизации транспортировки зерна. В рамках пилотного проекта, как сообщало ведомство, перевозки будут оформляться через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Новый формат предусматривает отказ от бумажного документооборота и переход на цифровые транспортные накладные, путевые листы и сопроводительную документацию.