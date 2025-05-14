Газета
Телеграм
/ Бизнес

Минтранс запустил эксперимент по цифровизации транспортировки зерна в России

Ведомости

С 1 мая по 31 октября 2025 г. в России проходит эксперимент по внедрению электронной системы оформления перевозок зерна и продуктов его переработки, говорится в сообщении Минтранса. Проект инициирован ведомством и утвержден постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В рамках пилотного проекта перевозки будут оформляться через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Новый формат предусматривает отказ от бумажного документооборота и переход на цифровые транспортные накладные, путевые листы и сопроводительную документацию.

Эксперимент предполагает добровольное участие всех сторон – грузоотправителей, перевозчиков, получателей и операторов IT-систем. Предусмотрена интеграция с рядом федеральных платформ: ФГИС «Зерно» Минсельхоза и АИС «Налог-3» ФНС России.

Как отмечается, целью проекта является повышение прозрачности логистики, снижение административных издержек и создание единых условий для всех участников рынка.

В ближайшие пять лет годовой оборот российского рынка промышленной автоматизации вырастет более чем вдвое – с 83 млрд руб. в 2024 г. до 207 млрд руб. в 2030. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 16,5%, а основными драйверами роста станут спрос на роботизированные решения и цифровизация отрасли, говорится в исследовании компании Б1 от 27 марта (бывш. EY).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных