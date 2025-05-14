Минтранс запустил эксперимент по цифровизации транспортировки зерна в России

В ближайшие пять лет годовой оборот российского рынка промышленной автоматизации вырастет более чем вдвое – с 83 млрд руб. в 2024 г. до 207 млрд руб. в 2030. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 16,5%, а основными драйверами роста станут спрос на роботизированные решения и цифровизация отрасли, говорится в исследовании компании Б1 от 27 марта (бывш. EY).