Минтранс запустил эксперимент по цифровизации транспортировки зерна в России
С 1 мая по 31 октября 2025 г. в России проходит эксперимент по внедрению электронной системы оформления перевозок зерна и продуктов его переработки, говорится в сообщении Минтранса. Проект инициирован ведомством и утвержден постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным.
В рамках пилотного проекта перевозки будут оформляться через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Новый формат предусматривает отказ от бумажного документооборота и переход на цифровые транспортные накладные, путевые листы и сопроводительную документацию.
Эксперимент предполагает добровольное участие всех сторон – грузоотправителей, перевозчиков, получателей и операторов IT-систем. Предусмотрена интеграция с рядом федеральных платформ: ФГИС «Зерно» Минсельхоза и АИС «Налог-3» ФНС России.
Как отмечается, целью проекта является повышение прозрачности логистики, снижение административных издержек и создание единых условий для всех участников рынка.
В ближайшие пять лет годовой оборот российского рынка промышленной автоматизации вырастет более чем вдвое – с 83 млрд руб. в 2024 г. до 207 млрд руб. в 2030. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 16,5%, а основными драйверами роста станут спрос на роботизированные решения и цифровизация отрасли, говорится в исследовании компании Б1 от 27 марта (бывш. EY).