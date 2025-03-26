Рынок промышленной автоматизации в России вырастет вдвое к 2030 году

В феврале 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование компаний «Ультиматек», Positive Technologies и Aquarius писали, что российский рынок автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) в 2024 г. вырос год к году почти на 50% и составил 124,1 млрд руб. В 2023 г. этот показатель составил 82,9 млрд руб. АСУ ТП применяется во всех секторах промышленности, где есть технологические процессы, требующие автоматизации, писали «Ведомости».