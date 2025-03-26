Рынок промышленной автоматизации в России вырастет вдвое к 2030 году

Рынок промышленной автоматизации в России вырастет вдвое к 2030 годуНо эксперты сомневаются, что промышленности удастся решить ключевые проблемы отрасли к этому времени
В ближайшие пять лет годовой оборот российского рынка промышленной автоматизации вырастет более чем вдвое – с 83 млрд руб. в 2024 г. до 207 млрд руб. в 2030-м. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 16,5%, а основными драйверами роста станут спрос на роботизированные решения и цифровизация отрасли, говорится в исследовании компании Б1 (бывш. EY).
CAGR промышленной автоматизации в 2023-2024 гг. составил 6%, с 77 млрд руб. до 83 млрд руб., подсчитали в Б1. При этом доля сегмента на рынке составила 13%, а к 2030 г., согласно прогнозам компании, вырастет уже до 18%. В эту долю входят электродвигатели, релейная автоматика, частотно-регулируемые приводы, оборудование автоматизации процессов и оборудование для систем комплексной автоматизации, а также программное обеспечение (ПО) MasterSCADA для управления комплексными решениями.
В феврале 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование компаний «Ультиматек», Positive Technologies и Aquarius писали, что российский рынок автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) в 2024 г. вырос год к году почти на 50% и составил 124,1 млрд руб. В 2023 г. этот показатель составил 82,9 млрд руб. АСУ ТП применяется во всех секторах промышленности, где есть технологические процессы, требующие автоматизации, писали «Ведомости».
Но доля отечественных решений на рынке решений для промышленной автоматизации крайне мала, отмечали тогда опрошенные «Ведомостями» эксперты. Согласно данным исследования «Северстали», в 2024 г. 98% проектов в ТЭКе, металлургии и химии использовали зарубежное ПО, преимущественно Siemens. «На данный момент еще мало кто разработал даже стратегию перехода на отечественные продукты, про ее реализацию никто не заикается», – подчеркивает гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.
Б1 в своем исследовании анализировала объем рынка именно российских крупных разработчиков рынка автоматизации. Таковыми в исследовании названы российские компании с выручкой в диапазоне от 15 млрд до 45 млрд руб. – EKF, Systeme Electric (бывш. Schneider Electric в России), IEK Group и DKS.
«Ведомости» направили в эти компании запросы.
Еще одним драйвером роста, следует из исследования Б1, стал переход на российское ПО в условиях санкций: по оценке оператора ИТ-решений ОБИТ, около 80% закупок ПО и около 30% закупок аппаратных средств приходилось на российские ИТ компании в 2024 г. В 2025-2030 гг. рост инвестиций в отечественное ПО, согласно указу президента о национальных целях развития РФ, будет в два раза выше роста ВВП.
На значительное увеличение среднегодовых темпов роста промышленной автоматизации также повлияет рост спроса на роботизированные решения, следует из отчета Б1. Президент Владимир Путин поставил цель увеличить количество промышленных роботов до 99 325 штук на предприятиях до 2030 г., и достичь вхождения России в топ-25 по плотности роботизации в мире.
Такая работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», на который Минпромторг выделил около 350 млрд руб. средств из госбюджета до 2030 г.
Важную роль в росте промышленной автоматизации сыграла возможность управлять получаемыми на производстве данными, интегрируя их в более сложные автоматизированные системы высшего уровня, считает заместитель генерального директора по научной работе АО «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров. Это позволяет оптимизировать трудозатраты, сроки ремонтных работ оборудования, получать прозрачную цепочку всего процесса производства и проводить предиктивную аналитику, объяснил он.
Другим существенным фактором стала четкая политика на импортозамещение, говорит эксперт, поскольку именно из-за нее государство продолжает разрабатывать меры поддержки отечественных вендоров через финансирование науку и отраслей.
Федеральным проектом «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» Минпромторг предусмотрел субсидирование малых и средних предприятий, компенсирование затрат, льготные лизинг и кредитование как для производителей, так и для потребителей и интеграторов, напомнил он.
Ключевым драйвером развития промышленной автоматизации стало усложнение технологических процессов в целом, считает глава комитета промышленной автоматизации АРПП «Отечественный софт» Вадим Подольный. В производстве чипов методом фотолитографии, приводит пример он, нет места для человека – все операции выполняют машины, что свойственно и для других современных технологических сегментов.
Подольный считает, что сейчас для роста промышленной автоматизации необходимо масштабировать производственные процессы, а государство в свою очередь должно составлять соответствующие «дорожные карты» и выделять необходимое финансирование, благодаря чему удастся достичь поставленных целей.
Среди ключевых проблем, сохраняющихся в отрасли, руководитель развития продуктовой линейки аутентификации Avanpost FAM/MFA+ Дмитрий Грудинин выделил устаривание ПО и дефицит ключевых компонентов. По его мнению, «состояние отечественной микроэлектронной промышленности не соответствует требованиям для обеспечения технологического суверенитета». Подольный считает, что основные проблемы более быстрых темпов роста промавтоматизации происходят из-за слабого планирования, недостаточного управления, нехватки контроля и неэффективного управления рисками.
Директор по развитию бизнеса InfoWatch ARMA Антон Соложенко объясняет, что большая часть систем промавтоматизации на российском рынке сформировалась еще в начале 2000-2010 гг., и к 2030 г. как раз наступит их срок обновления, из-за чего достичь заявленных показателей кажется возможным.
Однако он предупреждает, что «достичь за три года высот, которых мировые гиганты достигали десятки лет при гарантированном спросе и колоссальных инвестициях, невозможно», а предприятиям следует идти по пути поэтапной модернизации инфраструктуры.
Основной фактор роста отрасли – отложенный спрос, который сохраняется до сих пор, считает директор по продажам «Атомик Софт» Станислав Павловский. Сейчас он реализуется за счет перехода на российские решения, поскольку импортные технологии стали менее доступны, но без структурных изменений в отрасли этот рост может замедлиться после насыщения текущего спроса, резюмировал он.