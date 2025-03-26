ИИ поработает на выборах в Госдуму 2026 года

Эффективность использования ИИ напрямую зависит от того, понимает ли пользователь, зачем он это делает и что хочет получить, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Иначе есть риск, что будет скучный продукт. Сейчас в основном у всех стремление отчитаться, что «да, мы тоже использовали ИИ». Соответственно, есть пожелание осваивать ИИ, в том числе со стороны администрации президента, и партии будут выполнять установку, говорит он. Но «каких-то очевидных успешных примеров нет», считает он.