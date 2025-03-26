ИИ поработает на выборах в Госдуму 2026 года

ИИ поработает на выборах в Госдуму 2026 годаЭксперты Центра политической конъюнктуры рассказали, как нейросети могут быть задействованы в избирательной кампании
Ближайшие выборы в Госдуму будут сильно отличаться от предыдущих из-за развития нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ). Их применение в 2026 г. станет обязательным атрибутом успешной избирательной кампании. Об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК) «Функциональный доступ (приближение кибер-айсберга)», с которым ознакомились «Ведомости». Важно опробовать применение ИИ в 2025 г., чтобы не было сбоев уже во время думской кампании, говорится в докладе: «Использование технологий ИИ будет создавать огромный отрыв от тех, кто работает по старинке».
Для визуализации эксперты выбрали модель кибер-айсберга – большинство наблюдателей будут видеть только надводную часть применения ИИ, но самые значительные элементы окажутся скрытыми от широкой аудитории. К скрытым практикам применения ИИ эксперты отнесли анализ, поддержку, агитацию, манипулирование и администрирование. К видимым – продвижение, производство, легитимацию, интерпретацию и коммуникацию.
Нейросети будут использоваться для прогнозирования результатов выборов, анализа предпочтения избирателей, демографических и социальных данных, пишут авторы доклада. В предвыборных штабах кандидатов ИИ может применяться для автоматизации стратегического планирования, управления ресурсами, координации агитационных мероприятий и анализа эффективности кампании. ИИ-ассистенты смогут помогать кандидатам в подготовке речей, подбирать аргументы для выступлений и риторические приемы, а также выступать персональными менеджерами, планирующими расписание кандидатов. Также ИИ будет использоваться для черных технологий, в частности при создании дипфейков или имитации дискуссий в соцсетях.
Публично же ИИ станет инструментом для формирования образа «технологически продвинутого и современного политика или партии». Такие PR-проекты уже были, например «Нейрожириновский» ЛДПР.
Среди PR-проектов, которые могут быть на базе ИИ созданы в 2026 г., – цифровой кандидат, который бы транслировал идеи партии, ИИ-ассистент для потенциальных избирателей и др. Производство контента будет происходить быстрее, дешевле и станет более адресным, говорится в докладе. Индивидуальные обращения кандидатов к избирателям уже использовали политтехнологи во время последних кампаний. В частности, могут появиться помощники, которые будут моделировать стиль общения самого политика, а чат-боты смогут запускать дискуссии, вовлекать в них пользователей и распознавать негативные настроения.
К началу 2026 г. должны появиться общие нормативные акты, регулирующие применение ИИ, считает руководитель научного совета ЦПК Алексей Чеснаков. «Нюансов много: от авторских прав до описания самих цифровых феноменов, – говорит он «Ведомостям». – Например, может ли от лица партии выступать цифровой аватар кандидата? Эти и другие вопросы будут обостряться». Если лица, принимающие решения, увидят в ИИ окно возможностей, которое даст им прибавку голосов, они будут использовать эту опцию максимально, полагает он.
«В целом многое (в том числе ограничения в области агитации. – «Ведомости») будет зависеть от законодательного регулирования нейросетей, – считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. – Возможно, партиям будет проще использовать их до старта кампании, потому что во время нее все строго регламентировано и оппоненты могут воспользоваться этой пока недоурегулированной темой, чтобы подавать иски».
Эффективность использования ИИ напрямую зависит от того, понимает ли пользователь, зачем он это делает и что хочет получить, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Иначе есть риск, что будет скучный продукт. Сейчас в основном у всех стремление отчитаться, что «да, мы тоже использовали ИИ». Соответственно, есть пожелание осваивать ИИ, в том числе со стороны администрации президента, и партии будут выполнять установку, говорит он. Но «каких-то очевидных успешных примеров нет», считает он.
ИИ можно использовать для рутинной работы – от проверки данных до написания отчетов, говорит Костин: благодаря этому люди могут сосредоточиться на более креативных задачах. «Но нужен хороший промпт-инжиниринг, иначе есть риск, что ИИ будет решать неправильные задачи. Хотя к 2026 г. качество нейросетей в этом плане может вырасти», – полагает он.