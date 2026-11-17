Экспорт российского чугуна за 10 месяцев упал на 15%Потеря европейского рынка совпала с ограничениями логистики в Черном море
Экспорт чугуна из России в январе – октябре 2026 г. снизился на 15% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 2,3 млн т. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Основным направлением поставок была Турция.
Чугун используется как сырье при электросталеплавильном производстве наряду с ломом и горячебрикетированным железом. По мнению опрошенных «Ведомостями» международных трейдеров, причиной падения экспорта стали логистические проблемы в Черном море.
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