Экспорт чугуна из России в январе – октябре 2026 г. снизился на 15% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 2,3 млн т. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Основным направлением поставок была Турция.