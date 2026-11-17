Президент США Дональд Трамп и его республиканская партия потеряли поддержку одной из самых активных электоральных групп, которая обеспечила ему и союзникам победу на выборах 2024 г.: молодых мужчин. Об этом со ссылкой на социологические данные сообщило издание Axios. Одновременно с этим издание отмечает исчезновение у американской молодежи негативного образа социалистической идеологии. По данным агентства Gallup за сентябрь, 57% молодых американцев (от 18 до 34 лет) позитивно относятся к социализму. Для сравнения: положительные впечатления относительно капитализма испытывают 43%. На этом фоне американцы от 55 и старше относятся лучше к капитализму, чем к социализму: 65% против 34% соответственно.