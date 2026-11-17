Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 180
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 68 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Сообщения о нейтрализации дронов поступают с 20:14. Последние три сообщения Собянин опубликовал в 23:36, 23:42 и 00:06. В первом говорилось о 24 сбитых дронах, во втором – о 21, в третьем – о 23.
В целом с 20:14 было уничтожено 180 украинских дронов.
16 ноября силы ПВО уничтожили 148 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областями, а также над Московским регионом.