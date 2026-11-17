Мэрия Москвы разрешила построить в Сокольниках крупный жилой комплексРеализацией этого проекта, скорее всего, будет заниматься концерн «Русич»
Столичные власти одобрили строительство в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) на улицах Стромынка и в Колодезном переулке в Сокольниках 114 600 кв. м недвижимости. Это следует из документов городских властей, с которыми ознакомились «Ведомости». В них говорится, что общая площадь участка составит 3,75 га, там появится 105 800 кв. м жилья, а остальное придется на общественно-деловой комплекс и инфраструктуру. Его инвестором в документах указана совместная структура мэрии Москвы и концерна «Русич». Правда, там уточняется, что она должна получить согласие от всех правообладателей недвижимости, находящейся на этой площадке. По данным сервиса «Яндекс. карты», сейчас там расположены различные коммерческие объекты, включая торговый центр «Колодезный». Инвестор также должен сохранить и перенести мемориальную доску погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам красильной фабрики и сохранить историческую трассу к реке Яуза. «Ведомости» направили запрос в столичный департамент градостроительной политики. В концерне «Русич» от комментариев отказались.
Сам компания была основана в 2011 г. бизнесменом Александром Ванчурой. Она специализируется на строительстве жилой и индустриальной недвижимости. На сайте концерна сказано, что его портфель превышает 1,5 млн кв. м недвижимости. Среди его проектов – жилые комплексы «Новые Котельники» (23 648 кв. м), «Русич Котельники Парк» (34 724 кв. м) и «Русич Кантемировский» (29 487 кв. м), а также индустриальные парки «Русич Холмогоры» (292 000 кв. м) в Московской области и «Русич Шушары» (54 000 кв. м) в Санкт-Петербурге.