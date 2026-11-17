Столичные власти одобрили строительство в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) на улицах Стромынка и в Колодезном переулке в Сокольниках 114 600 кв. м недвижимости. Это следует из документов городских властей, с которыми ознакомились «Ведомости». В них говорится, что общая площадь участка составит 3,75 га, там появится 105 800 кв. м жилья, а остальное придется на общественно-деловой комплекс и инфраструктуру. Его инвестором в документах указана совместная структура мэрии Москвы и концерна «Русич». Правда, там уточняется, что она должна получить согласие от всех правообладателей недвижимости, находящейся на этой площадке. По данным сервиса «Яндекс. карты», сейчас там расположены различные коммерческие объекты, включая торговый центр «Колодезный». Инвестор также должен сохранить и перенести мемориальную доску погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам красильной фабрики и сохранить историческую трассу к реке Яуза. «Ведомости» направили запрос в столичный департамент градостроительной политики. В концерне «Русич» от комментариев отказались.