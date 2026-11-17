Россия предложила создать единый кодекс для деструктивного контента в интернетеЗапреты могут оказаться малоэффективными из-за цифровой продвинутости детей, считают эксперты
В России отсутствует законодательное определение деструктивного контента, что мешает эффективнее блокировать опасные материалы и бороться с их распространением среди детей. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в ходе XI заседания Евразийского альянса омбудсменов и предложила членам объединения разработать общий кодекс этики регулирования деструктивного контента. По ее мнению, документ позволит закрепить единые подходы к решению проблемы безопасности детей в интернете. Национальные системы защиты от деструктивного контента существенно различаются между собой, что осложняет международное сотрудничество и дает злоумышленникам возможность пользоваться пробелами в регулировании, подчеркнула омбудсмен.
Лантратова выделила семь основных видов деструктивного контента. Среди них нормализация насилия, склонение к самоубийству и романтизация самоповреждения, травля, мошенничество, сексуальная эксплуатация детей, террористическая и экстремистская вербовка. Отдельно омбудсмен указала на угрозы, связанные с использованием искусственного интеллекта: он позволяет злоумышленникам создавать дипфейки для шантажа.