В России отсутствует законодательное определение деструктивного контента, что мешает эффективнее блокировать опасные материалы и бороться с их распространением среди детей. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в ходе XI заседания Евразийского альянса омбудсменов и предложила членам объединения разработать общий кодекс этики регулирования деструктивного контента. По ее мнению, документ позволит закрепить единые подходы к решению проблемы безопасности детей в интернете. Национальные системы защиты от деструктивного контента существенно различаются между собой, что осложняет международное сотрудничество и дает злоумышленникам возможность пользоваться пробелами в регулировании, подчеркнула омбудсмен.