После начала в феврале 2022 г. спецоперации на Украине в России сложился «огромный пласт людей, которые свою боль, волю, любовь, эмоции передают через творчество», сказала она. «Это новая абсолютно субкультура», состоящая из российских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, а также их матерей и жен, пояснила она. Но чтобы транслировать их творчество, не хватает площадок, считает Ульянова.