Общественники предложили найти площадки для продвижения «субкультуры» СВОДля этого, по их мнению, нужно «пробить бетон шоу-бизнеса»
Появившуюся в связи с военной спецоперацией на Украине субкультуру нужно продвигать, а связанным с ней произведениям искусства давать больше места на традиционных и цифровых площадках, заявила на круглом столе «Культура и искусство: вклад в победу и сохранение памяти» в Общественной палате (ОП) гендиректор движения «Газманов Родники» Елена Ульянова.
После начала в феврале 2022 г. спецоперации на Украине в России сложился «огромный пласт людей, которые свою боль, волю, любовь, эмоции передают через творчество», сказала она. «Это новая абсолютно субкультура», состоящая из российских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, а также их матерей и жен, пояснила она. Но чтобы транслировать их творчество, не хватает площадок, считает Ульянова.