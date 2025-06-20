Путин и сын короля Бахрейна проводят переговоры

Путин поблагодарил за визит советника по безопасности Бахрейна, который был нанесен, несмотря на напряженность в регионе. Он также передал королю Бахрейна наилучшие пожелания и отметил, что Россия высоко ценит традиционно дружеские российско-бахрейнские отношения.