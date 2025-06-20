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Путин и сын короля Бахрейна проводят переговоры

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с сыном короля Бахрейна Насером Бен Хамад Аль Халифой, советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией и председателем Высшего совета по делам молодежи и спорту. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Путин поблагодарил за визит советника по безопасности Бахрейна, который был нанесен, несмотря на напряженность в регионе. Он также передал королю Бахрейна наилучшие пожелания и отметил, что Россия высоко ценит традиционно дружеские российско-бахрейнские отношения.

Делегация Бахрейна получила почетный статус страны-гостя на ПМЭФ-2025. Она состоит из 80 человек. После переговоров Насер Бен Хамад Аль Халифа примет участие в пленарном заседании, где с речью будет выступать российский лидер.

Встреча проходит перед пленарной сессией ПМЭФа. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступление Путина на ПМЭФе в рамках сессии будет посвящено экономике и другим связанным с ней составляющим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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