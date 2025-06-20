Путин и сын короля Бахрейна проводят переговоры
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с сыном короля Бахрейна Насером Бен Хамад Аль Халифой, советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией и председателем Высшего совета по делам молодежи и спорту. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Путин поблагодарил за визит советника по безопасности Бахрейна, который был нанесен, несмотря на напряженность в регионе. Он также передал королю Бахрейна наилучшие пожелания и отметил, что Россия высоко ценит традиционно дружеские российско-бахрейнские отношения.
Делегация Бахрейна получила почетный статус страны-гостя на ПМЭФ-2025. Она состоит из 80 человек. После переговоров Насер Бен Хамад Аль Халифа примет участие в пленарном заседании, где с речью будет выступать российский лидер.
Встреча проходит перед пленарной сессией ПМЭФа. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступление Путина на ПМЭФе в рамках сессии будет посвящено экономике и другим связанным с ней составляющим.