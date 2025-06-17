С кем встретится Путин на полях ПМЭФ

С кем встретится Путин на полях ПМЭФГлавным событием станет визит президента Индонезии
Президент России Владимир Путин проведет ряд международных встреч в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, центральной встречей станут переговоры Путина с его индонезийским коллегой Прабово Субианто в рамках его официального визита в Россию.
Переговоры запланированы на 19 июня. На них будут обсуждаться вопросы российско-индонезийских отношений, а также актуальные региональные и глобальные проблемы. Сначала лидеры двух стран встретятся в узком формате, а потом переговоры пройдут в составе делегаций в формате официального завтрака. Визит Субианто станет первым после вступления его в должность 20 октября 2024 г. – до этого он посещал Россию будучи министром обороны и избранным президентом.
Как сообщил Ушаков, отношения между Россией и Индонезией можно характеризовать как конструктивные. По словам помощника президента, Индонезия – это надежный друг России. Кроме двусторонних отношений контакты Москвы и Джакарты налажены и в формате международных организаций. Ушаков напомнил, что с 1 января 2025 г. Индонезия благодаря российской поддержке стала полноправным членом БРИКС, также взаимодействие происходит на полях ООН, G20 и АСЕАН.
Пресс-служба Кремля отмечает, что стороны являются важными партнерами друг для друга:
Товарооборот по итогам 2024 г. составил $4,3 млрд.
Развивается и туристическая сфера – в 2024 г. Индонезию посетили около 180 000 российских туристов, и их число продолжает расти.
Функционирует и межправительственная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, представителем России в которой является первый вице-премьер Денис Мантуров.
Кроме встречи с индонезийским коллегой президенту России предстоит множество международных встреч на полях ПМЭФ.
Важнейшей из прибывших делегаций станет делегация Бахрейна, который получил почетный статус страны-гостя на ПМЭФ-2025. Делегацию из около 80 человек возглавит представитель короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа. Он же примет участие в пленарном заседании, где с речью будет выступать российский лидер.
Помимо него в пленарном заседании примут участие вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. С китайским представителем Путин встретится для обсуждения «различных вопросов развития отношений», ходом которых обе стороны вполне удовлетворены.
Кроме этого, заметил Ушаков, в ближайшие дни можно ожидать телефонного разговора Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого будет обсуждаться текущий конфликт на Ближнем Востоке.
Дин Сюэсян – 62-летний вице-премьер Госсовета КНР, получивший эту должность в ходе последнего цикла изменений партийных и государственных кадров Китая, который проходил в 2022-2023 гг., говорит сотрудник сектора экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Андрей Федотов. По итогам XX съезда КПК в октябре 2022 г. Дин Сюэсян впервые вошел в состав постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, руководящего органа коммунистической партии, куда сейчас входят семь человек. После этого, в ходе избирательного процесса на государственные должности в марте 2023 г., когда Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок, Дин Сюэсяна назначили вице-премьером Госсовета КНР. Хотя в Китае нет официальной должности первого вице-премьера, условное ранжирование вице-премьеров можно проделать на основе позиции того или иного имени в списке – так, Дин в списке вице-премьеров значится первым. Что касается российско-китайских отношений, Дин Сюэсян возглавляет китайские части двух российско-китайских комитетов по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству.
При этом Дин считается одним из самых верных союзников Си в партии. Дин Сюэсян – довольно молодой партиец, и некоторые наблюдатели называют его «альтер-эго» Си: до этого он возглавлял Канцелярию ЦК, то есть личный аппарат генсека ЦК – и на этой должности сопровождал Си практически во всех поездках. Помимо того, учитывая молодой возраст Дин Сюэсяна, особенно на фоне возраста других членов ПК Политбюро, многие из которых уже давно перешли неформальную черту в 68-69 лет, раньше было популярно мнение, что Дин Сюэсян рассматривается потенциальным преемником Си, резюмирует эксперт.