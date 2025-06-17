С кем встретится Путин на полях ПМЭФ

Дин Сюэсян – 62-летний вице-премьер Госсовета КНР, получивший эту должность в ходе последнего цикла изменений партийных и государственных кадров Китая, который проходил в 2022-2023 гг., говорит сотрудник сектора экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Андрей Федотов. По итогам XX съезда КПК в октябре 2022 г. Дин Сюэсян впервые вошел в состав постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, руководящего органа коммунистической партии, куда сейчас входят семь человек. После этого, в ходе избирательного процесса на государственные должности в марте 2023 г., когда Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок, Дин Сюэсяна назначили вице-премьером Госсовета КНР. Хотя в Китае нет официальной должности первого вице-премьера, условное ранжирование вице-премьеров можно проделать на основе позиции того или иного имени в списке – так, Дин в списке вице-премьеров значится первым. Что касается российско-китайских отношений, Дин Сюэсян возглавляет китайские части двух российско-китайских комитетов по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству.