Песков: РФ надеется, что конфликт Ирана и Израиля не повлияет на проведение ПМЭФ
Россия рассчитывает, что обострение ирано-израильского конфликта не повлияет на перелеты иностранных гостей на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, что этого не произойдет. Высокие гости, как правило, прибывают на специальных рейсах. Но, тем не менее, есть реальность, в которой мы все живем, поэтому будем смотреть, как развивается ситуация», – сказал он.
ПМЭФ пройдет в центре «Экспофорум» с 18 по 21 июня. Ключевая тема этого года – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в мероприятии уже подтвердили представители 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных компаний, организаций, госструктур и экспертного сообщества.
13 июня произошла очередная эскалация на Ближнем Востоке. Израиль начал наносить массированные удары по территории Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что целью ударов являются ядерные объекты республики. Иран в ответ начал совершать атаки по Израилю.
На фоне этого авиакомпании изменили маршруты или временно отменили рейсы в Россию. Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию до 20 июня включительно. Росавиация сообщала, что российские перевозчики продолжат выполнять регулярные рейсы в аэропорты ОАЭ и обратно.