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Прабово Субианто вступил в должность президента Индонезии

Ведомости

Бывший министр обороны Индонезии Прабово Субианто, победивший на президентских выборах в феврале, вступил в должность главы государства, сообщает South China Morning Post.

Субианто принял присягу в здании парламента, став восьмым президентом страны. На этом посту он сменил Джоко Видодо, который возглавлял Индонезию два срока подряд.

Политик в ходе инаугурации пообещал стать президентом «для всех индонезийцев» – в том числе для тех, кто не голосовал за него, заявил он. С избранием Субианто поздравили лидеры иностранных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. По данным SCMP, старший сын экс-президента Видодо Джибран Ракабуминг Рака был назначен вице-президентом.

В конце июля Субианто в качестве министра обороны посетил с рабочим визитом Москву, где встретился с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым и президентом Владимиром Путиным. Целью визита Субианто назвали «укрепление двусторонних отношений между Индонезией и Россией и расширение сотрудничества, особенно в оборонном секторе».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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