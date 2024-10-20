Прабово Субианто вступил в должность президента Индонезии
Бывший министр обороны Индонезии Прабово Субианто, победивший на президентских выборах в феврале, вступил в должность главы государства, сообщает South China Morning Post.
Субианто принял присягу в здании парламента, став восьмым президентом страны. На этом посту он сменил Джоко Видодо, который возглавлял Индонезию два срока подряд.
Политик в ходе инаугурации пообещал стать президентом «для всех индонезийцев» – в том числе для тех, кто не голосовал за него, заявил он. С избранием Субианто поздравили лидеры иностранных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. По данным SCMP, старший сын экс-президента Видодо Джибран Ракабуминг Рака был назначен вице-президентом.
В конце июля Субианто в качестве министра обороны посетил с рабочим визитом Москву, где встретился с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым и президентом Владимиром Путиным. Целью визита Субианто назвали «укрепление двусторонних отношений между Индонезией и Россией и расширение сотрудничества, особенно в оборонном секторе».