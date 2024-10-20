Прабово Субианто вступил в должность президента Индонезии

Политик в ходе инаугурации пообещал стать президентом «для всех индонезийцев» – в том числе для тех, кто не голосовал за него, заявил он. С избранием Субианто поздравили лидеры иностранных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. По данным SCMP, старший сын экс-президента Видодо Джибран Ракабуминг Рака был назначен вице-президентом.