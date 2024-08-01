Зачем избранный президент Индонезии приезжал в Россию

Зачем избранный президент Индонезии приезжал в РоссиюВ Москве он планировал обсудить ОПК и, возможно, свой мирный план по Украине
Избранный в феврале 2024 г. президентом Индонезии действующий министр обороны Прабово Субианто с 30 по 31 июля посетил с рабочим визитом Москву. Он встретился как с нынешним российским коллегой – Андреем Белоусовым, так и с будущим – Владимиром Путиным. Официально 72-летний новый президент вступит в должность 20 октября. Целью визита Прабово Субианто в минобороны Индонезии назвали «укрепление двусторонних отношений между Индонезией и Россией и расширение сотрудничества, особенно в оборонном секторе».
Перед началом переговоров в узком составе Путин назвал гостя «большим другом России» (цитата по сайту Кремля). Тот в ответ заявил, что в Индонезии помнят о помощи со стороны России «во многих отношениях <...> когда мы испытывали сложности». Прабово Субианто в четвертый раз посещает Россию. В июне 2020 г. он был почетным гостем на параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Путин заявил, что торговые связи России и Индонезии успешно развиваются. Как говорил первый вице-премьер Денис Мантуров, показатель товарооборота в 2023 г. достиг около $4 млрд. Россия поставила в Индонезию агропродукции в шесть раз больше, чем в 2022 г., став вторым поставщиком пшеницы. «У нас растет товарооборот – за последние годы он вырос в два раза. Это очень хорошая тенденция», – отметил Путин. Он выразил надежду, что этим связям поможет фактически готовый договор о зоне свободной торговли ЕАЭС и Индонезии, переговоры о котором велись с 2022 г.
Среди других ключевых направлений сотрудничества двух стран – энергетика. До встречи с президентом России Прабово Субианто говорил с представителем «Росатома». «Мы обсуждали малые модульные реакторы, крупные реакторы», – пояснил он Путину.
Власти двух стран активно обсуждают вопрос поставок Индонезии и плавучих АЭС. В октябре 2022 г. бывший посол России в Индонезии Людмила Воробьева говорила о готовности построить станцию в новой столице страны – Нусантаре. Туда действующий президент Джоко Видодо переехал 30 июля 2024 г.
Путин напомнил и о гуманитарных связях: в России обучаются индонезийские студенты, в том числе за счет российского бюджета. Индонезия, ответил ее будущий президент, заинтересована в обучении своих граждан медицине из-за нехватки, по его оценке, 160 000 врачей.
Индонезийский лидер заявил, что «Аэрофлот» может начать прямые рейсы на Бали. В авиакомпании сказали, что уже запросили слоты для полетов с сентября и ждут ответа властей Индонезии. Сейчас «Аэрофлот» не летает туда напрямую. В июле посол России в Джакарте Сергей Толченов объяснял «РИА Новости» отсутствие полетов опасениями вторичных санкций индонезийскими компаниями и банками. Джакарта, говорил он, не может создать условия для расчетов за прием и обслуживание российских самолетов.
Но местные власти хотят ужесточить правила для туристов. В марте 2024 г. губернатор острова Ваян Костер призвал к отмене упрощенного порядка выдачи виз гражданам России и Украины из-за жалоб местных жителей на «злоупотребление гостеприимством». Прабово Субианто же приветствовал открытие генконсульства России на Бали, о чем 19 июля распорядился российский премьер Михаил Мишустин.
Будущий лидер Индонезии пригласил делегацию России на оборонную выставку в ноябре (речь может идти о проводимой раз в два года Indo Defence Expo & Forum. – «Ведомости») и на военно-морской парад в начале 2025 г. Индонезийские военные моряки приедут на следующий парад в День российского ВМФ в Санкт-Петербурге. Белоусов заявил, что приоритетом для военных двух стран является совместная боевая подготовка, включая морские маневры. «Рассчитываем на участие индонезийских наблюдателей и воинского контингента в учениях на территории Российской Федерации», – выразил надежду российский министр.
Москва завершила европейское турне избранного президента Индонезии. Ранее он встречался с президентами Франции Эмманюэлем Макроном, Сербии Александром Вучичем и Турции Реджепом Эрдоганом. Все они тоже были нацелены на укрепление оборонных связей. Первые свои визиты после избрания Прабово Субианто совершил в Китай и Японию.
Биография будущего лидера Индонезии
Прабово Субианто начал службу при диктаторе Сухарто, будучи женатым на его дочери до 1998 г. После свержения Сухарто Прабово Субианто отправили в отставку, и он эмигрировал в Иорданию. В 2008 г. создал партию «Гериндра» («Движение за великую Индонезию»), в 2014 и 2019 гг. дважды проиграл президентские выборы Джоко Видодо. Последний предложил сопернику возглавить минобороны. В 2024 г. Джоко Видодо не мог баллотироваться по конституции. Национал-консерватор Субианто шел на выборы в паре с его 36-летним старшим сыном Гибраном Ракабумингом Ракой (как его вице-президент). Они победили с результатом в 58%. Будущий лидер Индонезии планирует продолжать курс Джоко Видодо, сохраняя традиционную для страны линию «философии неприсоединения».
В открытой части беседы не затрагивалось урегулирование конфликта на Украине, хотя год назад на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» Прабово Субианто выдвинул мирный план. Он включал призыв к немедленному перемирию, отвод сил на 15 км от фронта, демилитаризованную зону, размещение там миротворцев ООН и организацию ею референдума, «чтобы выяснить пожелания большинства жителей спорных районов» без их указания. Представитель МИД России Мария Захарова тогда говорила, что план перекликается с Минскими соглашениями 2014–2015 гг. и Россия не видит необходимости в новых референдумах после плебисцитов сентября 2022 г. А в июне 2024 г. Прабово Субианто сказал, что, хотя его план остается актуальным, но Украина отвергла инициативу.
В июне Прабово Субианто критиковал отсутствие России на первом «саммите мира» в Швейцарии. Там Индонезию представил посол страны в Швейцарии Нгура Сваджайи, итоговое коммюнике он не подписал. При этом в конце июля спецпредставитель КНР по делам Евразии и бывший посол в России Ли Хуэй начал очередной раунд своей миротворческой работы. Он включает посещение Бразилии, ЮАР и Индонезии (каждая из этих стран так или иначе обозначила свое видение мирного процесса).
Возможно, тема дальнейшего развития военно-технического сотрудничества двух стран действительно фигурировала в повестке, но стороны уже имеют опыт его приостановки из-за угрозы вторичных санкций США, говорит директор Центра АСЕАН при МГИМО Екатерина Колдунова. По ее словам, сам визит – важный шаг к дальнейшему развитию отношений в политической, оборонной, экономической, гуманитарной сферах.
«Россия и Индонезия до пандемии планировали довести отношения до уровня стратегического партнерства, эта задача по-прежнему остается актуальной», – говорит Колдунова.
Хотя Прабово Субианто предложил в 2023 г. мирный план, потом действующий президент Джоко Видодо назвал его личной инициативой министра обороны, а не официальным предложением Индонезии, напоминает Колдунова.
«Такой комментарий мог последовать из-за отсутствия должной реакции на инициативу. При этом она все равно будет оставаться в активе Индонезии, предлагаясь параллельно или в увязке с мирным планом Китая», – допускает Колдунова.