Зачем избранный президент Индонезии приезжал в Россию

В открытой части беседы не затрагивалось урегулирование конфликта на Украине, хотя год назад на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» Прабово Субианто выдвинул мирный план. Он включал призыв к немедленному перемирию, отвод сил на 15 км от фронта, демилитаризованную зону, размещение там миротворцев ООН и организацию ею референдума, «чтобы выяснить пожелания большинства жителей спорных районов» без их указания. Представитель МИД России Мария Захарова тогда говорила, что план перекликается с Минскими соглашениями 2014–2015 гг. и Россия не видит необходимости в новых референдумах после плебисцитов сентября 2022 г. А в июне 2024 г. Прабово Субианто сказал, что, хотя его план остается актуальным, но Украина отвергла инициативу.