МИД Индии назвал главные темы визита премьера страны в Москву

МИД Индии назвал главные темы визита премьера страны в МосквуОни простирались от Украины и индийцев в армии России до атома и удобрений
По итогам первого за пять лет визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву и его переговоров с президентом Владимиром Путиным решен ряд важных вопросов двусторонних отношений. Среди них – ситуация на Украине, новые цели по торговле и судьба граждан Индии, попавших на службу в российскую армию. Продолжают решаться вопросы соглашения о долговременных поставках ядерного топлива в Индию, военно-технического сотрудничества и другие проблемы.
Об этом журналистам на брифинге вечером 9 июля заявил первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра, передает корреспондент «Ведомостей».
Индийцы в Вооруженных силах РФ и мир на Украине
Одной из затронутых Моди и Путиным проблем стала ситуация с индийскими гражданами, оказавшимися в рядах российской армии. Кватра ответил на вопрос о сообщениях индийских и западных СМИ об индийцах, «введенных в заблуждение» и подписавших контакты с Вооруженными силами России, а также усилиях по их возвращению домой.
«По нашим оценкам, это от 35 до 50 человек в целом. Из них 10 граждан нам удалось привезти обратно в Индию. Для этого предпринимаются очень активные усилия как самостоятельно, так и в партнерстве с российской стороной», – сказал он, добавив, что Моди
По словам Кватры, Моди «решительно поднял вопрос о досрочном увольнении граждан Индии, которые были направлены на службу в российскую армию». «Российская сторона пообещала досрочное увольнение всех иностранцев со службы», – сказал замглавы индийского МИД.
Кватра также подтвердил, что «Индия сделает и готова предложить всю возможную поддержку, вклад и сотрудничество, необходимые для решения поиска мирных решений, достижения мира и стабильности»
«У двух лидеров состоялась очень подробная дискуссия. Было высказано несколько интересных идей. Также было высказано несколько новых мыслей», – сказал дипломат, не уточняя деталей.
Торговля
По словам дипломата, Путин и Моди поставили новую цель – достичь двустороннего товарооборота в $100 млрд к 2030 г. (в 2023 г. он составил $64,6 млрд). При этом Кварта подчеркнул особое внимание к структуре торговли и торговому балансу, которое уделили лидеры на переговорах.
Сейчас сохраняется сильный дисбаланс в сторону поставок товаров из России: индийский экспорт в нее составил в прошедшем году лишь $4 млрд, а в российских товарах доминируют углеводороды, имеющие, по словам дипломата, «важное значение для энергетической безопасности Индии».
«[Страны] должны действительно приложить усилия для расширения торговой корзины и, конечно же, сделать ее более устойчивой по мере продвижения вперед. Вот как два лидера смотрели на торговые отношения», – сказал Кватра.
АЭС в Индии и ядерное топливо из России
В день приезда Моди в Москву Bloomberg сообщил о возможном подписании по итогам визита индийского премьера в Москву соглашения о долговременных поставках российского ядерного топлива для АЭС российского дизайна. Сейчас российские власти выдают лицензии на поставки на индийский рынок для топливного дивизиона «Росатома» на период до апреля 2026 г.
Замглавы МИД Индии сообщил журналистам, что Путин и Моди обсуждали сотрудничество по построенной «Росатомом» АЭС «Куданкулам» (сейчас там работают два энергоблока из запланированных шести). Лидеры, по словам дипломата, обговорили поставки топлива для этой станции, особенно для ее строящихся четырех энергоблоков. Но о подписании соглашения по долговременным поставкам топлива для АЭС замминистра не упомянул. «Мы надеемся быстро решить многие вопросы с поставками [ядерного] топлива», – сказал Кватра.
Экспорт российских удобрений
Одним из важных для Индии вопросов, обсуждавшихся Моди с Путиным, было обеспечение бесперебойных поставок российских удобрений. Индия является крупным импортером удобрений, в том числе фосфорных и калийных. Доля Индии в структуре экспорта российских удобрений выросла с 3% в 2021 г. до 14% в 2023 г. В свою очередь, как подсчитали в начале мая «Ведомости», доля российских компаний в общем объеме поставок удобрений в Индию за первые два месяца 2024 г. выросла до 34% с 23% в сравнении с том же периодом годом ранее.
«Поэтому премьер-министр уделил этому очень большое внимание, а также необходимости укрепления и наращивания этих отношений. Я бы не стал позиционировать [российские удобрения] как простой товар для торговли, это более важный элемент, требующий серьезной экономической безопасности в области сельского хозяйства», – сказал первый замглавы МИД Индии.
Дальнейшее расширение БРИКС и критерии членства
Ранее западные СМИ сообщали о скепсисе Дели относительно дальнейшего расширения БРИКС (изначально в организацию входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-африканская Республика). В 2024 г. новыми членами группы стали Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Руководящие принципы по критериям для новых членов БРИКС обсуждались на саммите в ЮАР в 2023 г.
«[Вопрос принятия новых членов БРИКС] мы рассмотрим только после того, как высокопоставленные должностные лица стран [объединения] придут к единому мнению, где четко [будут] прописаны руководящие принципы, на которые следует обращать внимание, когда мы говорим о расширении», – сказал Кватра.
Военно-техническое сотрудничество
По данным мартовского отчета Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), по итогам 2023 г. Россия занимала 36% оружейного рынка Индии, а в эту страну идет 34% экспорта российских военной техники и вооружений. Замглавы МИД Индии отметил, что Моди и Путин обсудили проблему задержек поставок запчастей для российской военной техники, не уточнив причин этих задержек.
«Обе стороны пришли к общему мнению, что процесс [поставок] будет ускорен, в том числе путем создания совместных предприятий в Индии по производству запчастей, особенно критически важных, чтобы мы смогли решить проблему в кратчайшие сроки», – сказал Кватра.
Кроме того, по его словам, Путин и Моди «подчеркнули важность совместного производства» вооружений и индийской техники. Индийский дипломат заметил, что у России и Индии «уже есть несколько хороших примеров» в этой области.
«Мы, оба лидера и обе страны очень бы очень хотели развивать это направление и, по возможности, добавить новое оборудование, вооружения, новые платформы, которые могут быть включены в совместное производство», – заключил первый заместитель министра иностранных дел Индии.