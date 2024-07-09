МИД Индии назвал главные темы визита премьера страны в Москву

Одним из важных для Индии вопросов, обсуждавшихся Моди с Путиным, было обеспечение бесперебойных поставок российских удобрений. Индия является крупным импортером удобрений, в том числе фосфорных и калийных. Доля Индии в структуре экспорта российских удобрений выросла с 3% в 2021 г. до 14% в 2023 г. В свою очередь, как подсчитали в начале мая «Ведомости», доля российских компаний в общем объеме поставок удобрений в Индию за первые два месяца 2024 г. выросла до 34% с 23% в сравнении с том же периодом годом ранее.