Лавров: Моди принял приглашение приехать на саммит БРИКС в Казани

8 июля прошла неформальная встреча лидеров в Ново-Огареве. 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. В ходе своего выступления Моди напомнил о глубоких связях с Россией и лично с Путиным. По его словам, в течение последних 25 лет он встречался с российским лидером 17 раз. Все это говорит о глубине российско-индийских отношений.