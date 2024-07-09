Лавров: Моди принял приглашение приехать на саммит БРИКС в Казани

Лавров: Моди принял приглашение приехать на саммит БРИКС в КазаниМинистр иностранных дел рассказал об итогах переговоров с руководством Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение президента РФ Владимира Путина приехать на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Путин и Моди обсудили всю повестку еще 8 июня, а сегодня делали это уже с участием своих делегаций. Глава МИД РФ также выразил мнение, что общая задача России и Индии – «не допустить украинизации G20». По его мнению, отношения двух стран в полной мере отвечают термину «особо привилегированное партнерство».
Россия поддержит членство Индии, Бразилии и «страны из африканской группы» в Совбезе ООН при таком решении Генассамблеи. А представителям Запада такого места давать нельзя, уверен Лавров.
Официальный визит Моди в Москву проходит 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.
8 июля прошла неформальная встреча лидеров в Ново-Огареве. 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. В ходе своего выступления Моди напомнил о глубоких связях с Россией и лично с Путиным. По его словам, в течение последних 25 лет он встречался с российским лидером 17 раз. Все это говорит о глубине российско-индийских отношений.