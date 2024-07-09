Российско-индийские переговоры в Москве: главное

Российско-индийские переговоры в Москве: главноеПутин и Моди встретились в Большом Кремлевском дворце
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились в Большом Кремлевском дворце.
Путин попомнил, что Россия и Индия в 2024 г. отметят 77 лет установления дипломатических отношений. Сегодня, по словам российского лидера, они носят характер особо привилегированных стратегических отношений. Главное внимание уделяется развитию торгово-экономических связей, которые способствуют интересам двух народов. По словам главы российского государства, в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 66%, а за I квартал текущего года прибавил еще 20%.
Путин поблагодарил Моди за внимание к наиболее острым проблемам, в том числе, попыткам найти мирное решение украинского кризиса. Президент пригласил Моди на саммит БРИКС в Казани и пожелал ему новых успехов в деле развития Индии.
«Мы с вами знакомы давно. Я знаю, что вся ваша жизнь посвящена идее реализации, идее укрепления индийского государства и улучшению жизни индийского народа. Позвольте пожелать вам успеха», – сказал Путин.
В ходе своего выступления Моди напомнил о глубоких связях в Россией и лично с Путиным. По его словам, в течение последних 25 лет он встречался с российским лидером 17 раз. Все это говорит о глубине российско-индийских отношений.
«Я могу с уверенностью сказать, опираясь на наш прошлый опыт, что мы вместе будем работать и в будущем будем укреплять наше сотрудничество и углублять все аспекты нашего сотрудничества, и мы будем достигать новых целей», – заявил Моди.
Моди отметил усилия двух стран в борьбе с терроризмом. По его словам, Индия страдает от терроризма в течение последних 40-50 лет.
«Насколько он страшен, мы ощущаем на себе. Произошли террористические акты в Москве и затем в Дагестане. Поэтому я могу представить, какую боль вы ощущаете», – заверил индийский премьер, осудив все виды терорризма.
Премьер-министр Индии напомнил, как РФ и Индия вместе со всем миром пережили множество проблем. Вначале это был COVID, а потом напряженности, конфликты в разных областях. Это вызвало большие проблемы для человечества. Но именно благодаря российско-индийской дружбе удалось преодолеть различные кризисы в сфере продовольственной безопасности, топлива. Благодаря этой дружбе удалось удовлетворить все потребности индийских фермеров в удобрениях. Простых граждан Индии удалось обеспечить бензином, дизельным топливом, сказал Моди.
«Весь мир должен признать, что благодаря российско-индийскому сотрудничеству в сфере энергетики мы обеспечили стабильность на мировом рынке», – добавил Моди.
Премьер-министр также отметил поддержку со стороны Путина индийской программы «Дело Индии», благодаря которой индийская молодежь получает большие возможности и создаются рабочие места. Моди уверен, что такие же результаты ждут Индию и в сфере производства.
Моди отметил, что мировое сообщество сфокусировано на его визите в Москву. Он был очень рад обсудить с Путиным свои идеи по Украине в обстановке открытости, спокойствия и взаимного уважения. По его словам, Индия предоставляет всему мировому сообществу голос стран глобального Юга.
«Для светлого будущего наших следующих поколений мир обязателен.<…> Бомбы, ракеты и винтовки не будут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим», – озвучил свою позицию Моди.
Моди рассказал, что 8 июля они с Путиным согласились с тем, что мир необходим. По его словам, Индия всегда была на стороне мира и во время разговора с Путиным он чувствовал оптимизм и надежды на будущее.
Официальный визит Моди в Москву проходит 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.