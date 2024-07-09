Российско-индийские переговоры в Москве: главное

Путин попомнил, что Россия и Индия в 2024 г. отметят 77 лет установления дипломатических отношений. Сегодня, по словам российского лидера, они носят характер особо привилегированных стратегических отношений. Главное внимание уделяется развитию торгово-экономических связей, которые способствуют интересам двух народов. По словам главы российского государства, в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 66%, а за I квартал текущего года прибавил еще 20%.