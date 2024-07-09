Премьер Индии Моди впервые за пять лет встретился с Путиным в Москве

Премьер Индии Моди впервые за пять лет встретился с Путиным в МосквеОни могут обсудить торговлю, Украину, оружие, санкции и ядерную энергетику
Премьер-министр Индии Нарендра Моди днем 8 июля прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Это первая с 2019 г. поездка Моди в Россию и первая за два года встреча с Путиным – последняя была на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г. Основные переговоры в расширенном и узком формате намечены на 9 июля. Эта зарубежная поездка вторая после участия в июньском саммите G7 в Италии, куда Моди отправился через неделю после победы его партии «Бхаратия джаната парти» (БДП) на выборах. Премьера утвердили уже на третий с 2014 г. срок. Для Путина встреча с Моди также первая после завершения электорального цикла в РФ.
Моди приземлился в правительственном терминале «Внуково-1» около 14.00 мск, где его встретил первый вице-премьер Денис Мантуров. В 19.54 мск Кремль сообщил в своем Telegram-канале о начале неформальной встречи лидеров двух стран в Ново-Огареве. Туда, судя по опубликованному пресс-службой российского президента видео, Моди приехал на российском автомобиле Aurus. «У вас свои идеи, вы энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии», – сказал Путин в начале встречи, поздравив Моди с переизбранием. Он добавил, что «в домашней обстановке» намерен обсудить со своим гостем те же вопросы, что и на официальной встрече 9 июля.
А вскоре после прилета в аккаунте индийского премьера в соцсети Х появился пост на русском языке: «Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, особенно в футуристических областях сотрудничества». Под последними Моди мог подразумевать ядерную энергетику: во всяком случае, 8 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Москве могут подписать соглашение о долговременных поставках Дели российского ядерного топлива.
При помощи «Росатома» строится вторая очередь АЭС «Куданкулам», которая, расширившись с двух нынешних до шести блоков, станет крупнейшей в Индии. Директор «Росатома» Алексей Лихачев в мае анонсировал переход этой АЭС летом на «инновационное» топливо.
Годом ранее Индия возглавляла G20 и провела саммит группы в Дели, презентуя себя как лидера глобального Юга. Тогда же Моди обещал сделать Индию третьей экономикой мира. По данным МВФ, страна занимает пятое место по номинальному ВВП и третье по паритету покупательной способности после Китая и США. Активность Моди на Западе, по мнению индийцев, позволит им укрепить роль лидера Юга и получить постоянное место в Совбезе ООН, полагает ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников: «Амбиции Дели отвечают интересам Москвы: они не были антагонистами и разделяют подходы к строительству нового глобального порядка». Визит Моди – символический жест Индии миру, что она не собирается вступать в антироссийские коалиции, говорит доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский.
Приезд Моди пришелся на усиление дипломатической активности вокруг российско-украинского конфликта. В отличие от G7 на конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня Моди не был. Индию там представил экс-посол в Москве, замглавы МИД Паван Капур. Он не подписал итоговое коммюнике: по его словам, урегулирование требует контакта двух сторон, а Россию на этот саммит не пригласили. Тогда же Путин объявил о своих условиях для переговоров: вывод ВСУ из четырех вошедших в состав России регионов, отказ Киева от НАТО и снятие санкций. 5 июля российский лидер поделился позицией с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который в рамках «мирной миссии» до этого посетил Киев, а 8 июля прибыл в КНР. Поездка индийского премьера в Москву может быть связана с челночной дипломатией по Украине, допускает Сотников. Индия способна перехватить роль потенциального модератора у Китая. «Дели мог бы предложить себя как площадку и посредника, ведь он поддерживает хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом, и с США, и с ЕС», – добавил эксперт.
Но главным образом Москву и Индию интересуют двусторонние экономические отношения, товарооборот между ними продолжает расти: в I квартале 2024 г. он достиг $17,5 млрд – рекордное квартальное значение. За 2023 г. товарооборот вырос в 1,8 раза к 2022 г. до $65 млрд. При этом сильный дисбаланс во взаимной торговле сохраняется в пользу России. «Поэтому в центре внимания будет выравнивание торгового дефицита, поиск механизмов избежания вторичных санкций Запада на индийский бизнес, особенно после июньских рестрикций ЕС на российскую систему СПФС, которые могут принять и другие страны, включая США», – считает Волхонский. По его мнению, вновь обсудят и проблему расчетов в рупиях.
Другим ключевым российским экспортным товаром в Индию традиционно является оружие. Также Путин и Моди могут договориться о порядке направления военнослужащих, кораблей и самолетов России в Индию и наоборот для учений и ликвидации бедствий. Документ похож на американо-индийское соглашение того же рода от 2016 г. Военно-техническое сотрудничество – традиционная область отношений Дели и Москвы, признает Сотников. Дели, по его словам, заинтересован в получении, а также совместном или лицензионном создании и производстве различных современных боеприпасов и вооружений на своей территории, включая истребитель пятого поколения. «В отличие от США и ЕС Россия может помочь», – заключил эксперт.