Премьер Индии Моди впервые за пять лет встретился с Путиным в Москве

Приезд Моди пришелся на усиление дипломатической активности вокруг российско-украинского конфликта. В отличие от G7 на конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня Моди не был. Индию там представил экс-посол в Москве, замглавы МИД Паван Капур. Он не подписал итоговое коммюнике: по его словам, урегулирование требует контакта двух сторон, а Россию на этот саммит не пригласили. Тогда же Путин объявил о своих условиях для переговоров: вывод ВСУ из четырех вошедших в состав России регионов, отказ Киева от НАТО и снятие санкций. 5 июля российский лидер поделился позицией с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который в рамках «мирной миссии» до этого посетил Киев, а 8 июля прибыл в КНР. Поездка индийского премьера в Москву может быть связана с челночной дипломатией по Украине, допускает Сотников. Индия способна перехватить роль потенциального модератора у Китая. «Дели мог бы предложить себя как площадку и посредника, ведь он поддерживает хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом, и с США, и с ЕС», – добавил эксперт.