Зачем премьер Индии Моди приедет в Россию впервые за пять лет

Это второй зарубежный визит Моди после выборов, говорит руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. По его мнению, на переговорах Путина и Моди действительно будет затрагиваться вопрос Украины. «С позицией Украины и ее партнеров индийский МИД уже ознакомился во время саммита в Швейцарии, теперь настала очередь России», – говорит Куприянов.