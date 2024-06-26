Зачем премьер Индии Моди приедет в Россию впервые за пять лет

Зачем премьер Индии Моди приедет в Россию впервые за пять летОн ознакомится с позицией Москвы по Украине и обсудит проблемы торговли
Москву в ближайшее время – возможно, 8 июля – посетит премьер Индии Нарендра Моди, сообщило индийское издание The Tribune. Это станет первым визитом Моди в Россию с 2019 г. «Я могу подтвердить, что мы готовим визит премьер-министра Индии», – сказал помощник президента Юрий Ушаков журналистам 25 июня на полях Примаковских чтений.
The Tribune пишет, что поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. По данным источника ТАСС, близкого к новому составу парламента Индии, визит премьера страны состоится «в начале июля» и продлится два дня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил журналистам, что «мы действительно ведем подготовку визита премьер-министра Индии». «Ведомости» направили запрос о возможной дате визита в посольство Индии в Москве, но ответа пока не получили.
Это уже не первый визит Моди за рубеж после выигрыша парламентских выборов «Бхаратия джаната парти» (БДП) 5 июня. Моди сохранил пост премьера на третий срок – он занимает его с 2014 г. Для Путина эта встреча с индийским премьером первая после выборов в марте.
После победы БДП Моди принял участие в саммите G7 в Италии 13–15 июня. На «мирном саммите» в Швейцарии 15–16 июня Индия была представлена бывшим индийским послом в Москве, замминистра иностранных дел Паваном Капуром, итоговое коммюнике он не подписал.
Это второй зарубежный визит Моди после выборов, говорит руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. По его мнению, на переговорах Путина и Моди действительно будет затрагиваться вопрос Украины. «С позицией Украины и ее партнеров индийский МИД уже ознакомился во время саммита в Швейцарии, теперь настала очередь России», – говорит Куприянов.
Проблема вооруженного конфликта на Украине, который невыгоден Индии, важна для обеих сторон. Дели хочет скорейшего разрешения ситуации, но в виде компромисса, утверждает почетный научный сотрудник индийского Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. «Россия не оказывала публичного давления на Индию в контексте швейцарской конференции, индийские же власти не присоединились к совместному заявлению саммита», – подчеркивает эксперт.
Но Унникришнан считает, что украинский конфликт не самый главный предмет обсуждений Путина и Моди. Россию и Индию, претендующую на звание «лидера Глобального Юга», интересуют вопросы мирового политического развития – реформа глобальных политических и экономических структур с повышением доли представительства незападных стран, о необходимости чего неоднократно упоминали и Дели, и Москва.
Экономические отношения России и Индии, несмотря на риски западных санкций, продолжают развиваться. В I квартале 2024 г. товарооборот двух стран достиг $17,5 млрд (+5% к аналогичному периоду 2023 г.). Такой объем – рекорд для квартального российско-индийского товарооборота. За весь 2023 год товарооборот вырос в 1,8 раза к 2022 г. и составил около $65 млрд.
Последние два года российско-индийские отношения остаются вполне дружественными и рабочими, говорит Куприянов. «Первоочередные задачи кроме налаживания устойчивого механизма оплаты в двусторонней торговле – диверсификация и меры по поиску баланса в экспортно-импортных операциях, создание новых производственных цепочек с участием российских и индийских компаний», – говорит эксперт. Угроз от содержащихся в 14-м пакете санкций ЕС в отношении российской Системы передачи финансовых сообщений для российско-индийской торговли Куприянов не видит.
К визиту Моди в Москву должна быть закончена подготовка соглашения о порядке направления военнослужащих и военной техники на учения и борьбу со стихийными бедствиями в двух странах. Документ похож на аналогичное американо-индийское соглашение 2016 г.
Это неудивительно, так как развитие военно-технического сотрудничества – важная тема в двусторонних отношениях, говорит Унникришнан. Индия – один из основных покупателей российского оружия, и его доля, несмотря на сокращение в последние годы, все равно самая большая в индийском импорте вооружений.