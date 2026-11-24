Вице-губернатора и министра Мурманской области задержали по делу Чибиса
Правоохранители задержали первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко и главу регионального минстроя Артема Долгова. Их этапировали в Москву для следственных действий, сообщают СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах. Задержание связано с уголовным делом в отношении губернатора региона Андрея Чибиса.
По данным собеседника РБК, Демченко доставили в следственной департамент МВД. Министр информационной политики региона Ирина Бринькова заявила порталу, что ей неизвестно о задержании Демченко, но на момент звонка вице-губернатора на работе не было.
«Известия» со ссылкой на источники сообщает, что помимо Демченко правоохранители задержали и доставили в Москву Долгова.
23 ноября губернатор Мурманской области Чибис был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на 39 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), принадлежащих Минстрою. Главу региона также подозревают в причастности к растрате свыше 1 млрд руб., которые Минтранс выделил на ремонт трассы Апатиты – Кировск, (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и незаконных валютных операциях (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). В Мосгорсуде заявили, что не планируют 24 ноября избирать меру пресечения Чибису.
Супруга Чибиса назвала на своей странице во «ВКонтакте» обвинения в адрес мужа нелепыми и поблагодарила жителей региона за поддержку.