23 ноября губернатор Мурманской области Чибис был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на 39 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), принадлежащих Минстрою. Главу региона также подозревают в причастности к растрате свыше 1 млрд руб., которые Минтранс выделил на ремонт трассы Апатиты – Кировск, (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и незаконных валютных операциях (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). В Мосгорсуде заявили, что не планируют 24 ноября избирать меру пресечения Чибису.