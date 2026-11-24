В октябре Маск заявлял, что SpaceX и Tesla сформировали специальные комитеты для изучения возможности слияния. Сообщалось, что сделка объединит подразделения Tesla, занимающиеся электромобилями, энергетикой и робототехникой, с подразделением SpaceX, занимающимся запуском ракет и спутниковым интернетом. В основе лежат общие амбиции компаний в области искусственного интеллекта – или того, что некоторые в отрасли называют сверхинтеллектом, что стимулирует инвестиции в такие сферы, как ЦОД и беспилотные автомобили.