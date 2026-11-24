Tesla и SpaceX начали переговоры о слиянии
Компании Tesla и SpaceX американского предпринимателя Илона Маска назначили пять топ-менеджеров для согласования до конца года условий слияния и создания холдинга с возможной капитализацией $3,5 трлн. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Три директора Tesla и два SpaceX возглавили комитеты по переговорам. Им предстоит разработать план объединения, заручиться поддержкой акционеров и обезопасить себя от судебных исков инвесторов. К работе привлечены конгломераты Morgan Stanley, Goldman Sachs и консалтинговая компания Evercore – они уточняют финансовые модели, которые лягут в основу позиций сторон по сделке с обменом акциями.
Консультанты анализируют пересекающиеся направления – разработку моделей ИИ, проектирование чипов и создание центров обработки данных (ЦОД), а также возможную синергию в ракетостроении, робототехнике и производстве солнечных панелей. Затем сторонам предстоит согласовать «коэффициент обмена» акций.
«Разногласий больше, чем принято считать», – отметил один из собеседников газеты, добавив, что при этом «сделку могут закрыть еще до конца года» (цитата по ТАСС).
В октябре Маск заявлял, что SpaceX и Tesla сформировали специальные комитеты для изучения возможности слияния. Сообщалось, что сделка объединит подразделения Tesla, занимающиеся электромобилями, энергетикой и робототехникой, с подразделением SpaceX, занимающимся запуском ракет и спутниковым интернетом. В основе лежат общие амбиции компаний в области искусственного интеллекта – или того, что некоторые в отрасли называют сверхинтеллектом, что стимулирует инвестиции в такие сферы, как ЦОД и беспилотные автомобили.