Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин подписал указ о награждении Моди орденом в 2019 г. Награда присуждена премьер-министру за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и дружественных связей между российским и индийским народами, сказано в сообщении Кремля.
Официальный визит Моди в Москву проходит 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.
8 июля прошла неформальная встреча лидеров в Ново-Огареве. 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. В ходе своего выступления Моди напомнил о глубоких связях с Россией и лично с Путиным. По его словам, в течение последних 25 лет он встречался с российским лидером 17 раз. Все это говорит о глубине российско-индийских отношений.