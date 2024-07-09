Россия и Индия подписали совместное заявление по результатам визита Моди

Россия и Индия подписали совместное заявление по результатам визита МодиСтороны отметили укрепление и расширение особо привилегированного стратегического партнерства
Россия и Индия подписали совместное заявление по итогам 22-го российско-индийского ежегодного саммита «Россия - Индия: прочное и расширяющееся партнерство», сообщает пресс-служба Кремля.
В заявлении указано, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили продолжающееся укрепление и расширение особо привилегированного стратегического партнерства между странами. Углублению двустороннего партнерства содействовали регулярные контакты России и Индии в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и «группы двадцати». Стороны дали положительную оценку российско-индийским связям в ряде сфер и отметили, что отношения в текущей сложной и неопределенной политической ситуации остаются устойчивыми.
В сфере сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами лидеры стран приветствовали тесные контакты, которые помогают выстраивать и развивать сотрудничество, а также адаптироваться к переменам. Лидеры государств отметили, что ведомства регулярно проводят межмидовские консультации по ряду вопросов, включая двустороннюю повестку дня, проблематику ООН, контртерроризм и консульское взаимодействие. Помимо этого продолжается и парламентское взаимодействие наряду с сотрудничеством между советами безопасности двух стран.
В сфере торгово-экономического сотрудничества Путин и Моди отметили рост двустороннего товарооборота в прошлом году – он почти в два раза превысил ранее установленную планку в $30 млрд к 2025 г. Индия намерена наращивать экспорт в Россию с помощью промышленного сотрудничества, а также технологического и инвестиционного партнерства. Стороны установили новую цель по товарообороту – Индия и Россия намерены достигнуть отметки в $100 млрд к 2030 г. Государства также договорились развивать системы расчетов в национальных валютах и продолжать консультации по сопряжению систем передачи финансовых сообщений.
Россия и Индия намерены укреплять сотрудничество в области транспортного машиностроения, металлургии, химической промышленности, поставок удобрений и в других отраслях. Стороны выразили заинтересованность расширять взаимодействие в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), включая спутниковую и мобильную связь.
В вопросе транспортных коридоров Россия и Индия уделили внимание развитию перспективных производственно-сбытовых цепочек на евразийском пространстве. Государства будут наращивать логистические связи, повышая при этом пропускную способность инфраструктуры для запуска морского коридора Владивосток – Ченнаи и международного транспортного коридора Север – Юг (МТК), а также для развития потенциала Северного морского пути (СМП). Кроме того, Россия и Индия согласились сотрудничать в области гражданской авиации.
В совместном заявлении закрепляется кооперация сторон в энергетике, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России. Энергетическое сотрудничество определено как «важный столп» особо привилегированного стратегического партнерства, в контексте которого важно проводить двустороннюю торговлю соответствующими ресурсами. Россия и Индия приветствовали подписание Программы российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке РФ на 2024–2029 гг., а также о принципах сотрудничества в Арктической зоне РФ.
В области мирного атома Россия и Индия отметили прогресс, достигнутый в сооружении энергоблоков АЭС «Куданкулам». Государства продолжат технические консультации для реализации новой АЭС российского проекта с реакторной установкой ВВЭР-1200. В вопросе космоса государства договорились использовать космическое пространство в мирных целях и координировать разработки, производство и использование ракетных двигателей.
В военном и военно-техническом сотрудничестве лидеры двух стран договорились провести 21-е заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС в Москве во второй половине 2024 г. Стороны также будут стимулировать совместное производство запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в Индии для обслуживания российской техники и вооружений.
В качестве потенциальных областей сотрудничества Россия и Индия определили сельское хозяйство, науку и технологии, судостроение и ремонт кораблей, «синюю» экономику, морскую промышленность, здравоохранение, полярные исследования, нанотехнологии и др. Государства продолжат консультации по взаимному признанию образования и ученых степеней и будут прикладывать усилия для популяризации русского языка в Индии и индийских языков в РФ.
Лидеры России и Индии осудили терроризм и экстремизм во всех формах их проявления. Они призвали бороться против них, в том числе в Афганистане. Россия и Индия приветствовали меры в отношении международных террористических группировок. Они выразили уверенность, что борьба с терроризмом в Афганистане будет носить всеобъемлющий и эффективный характер.
Официальный визит Моди в Москву проходил 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г. По результатам переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Моди обсудили всю повестку дня. Лидеры провели встречу в узком составе и решили не проводить беседу в расширенном, поскольку они уже обсудили все основные вопросы.