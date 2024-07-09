Россия и Индия подписали совместное заявление по результатам визита Моди

В сфере торгово-экономического сотрудничества Путин и Моди отметили рост двустороннего товарооборота в прошлом году – он почти в два раза превысил ранее установленную планку в $30 млрд к 2025 г. Индия намерена наращивать экспорт в Россию с помощью промышленного сотрудничества, а также технологического и инвестиционного партнерства. Стороны установили новую цель по товарообороту – Индия и Россия намерены достигнуть отметки в $100 млрд к 2030 г. Государства также договорились развивать системы расчетов в национальных валютах и продолжать консультации по сопряжению систем передачи финансовых сообщений.